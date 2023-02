"The Mandalorian" estrena temporada 3 este miércoles: ¿es necesario ver "El libro de Boba Fett"?

Ya llega la tercera temporada de The Mandalorian al streaming Disney+. Si bien la segunda temporada se estrenó en 2020, el spin-off El libro de Boba Fett fue emitido a inicios de 2022 y sí, Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu también aparecen allí. Por otra parte, The Mandalorian no es la única Star Wars en emisión, pues también está The Bad Batch, cuyo segundo ciclo está actualmente en desarrollo.