El nuevo Universo DC, cuyo primer capítulo se llamará Gods and Monsters (Dioses y Monstruos), tendrá dos Batman: uno pertenece a la secuela de The Batman y el segundo estará en una nueva película, The Brave and the Bold, que también presentará a Damian Wayne.

Warner Bros. y DC Comics han anunciado oficialmente la esperada secuela de The Batman, la película del director Matt Reeves estrenada en marzo de 2022 que goza de un enorme éxito entre los fans.

Los nuevos copresidentes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, confirmaron que la continuación se llamará The Batman – Parte II y su fecha de estreno está programada para el 3 de octubre de 2025.

El anuncio fue realizado en una reunión con la prensa, donde también se reveló que la primera etapa del nuevo universo cinematográfico que planea la dupla se llamará DC Universe Chapter One: Gods and Monsters (Universo DC Capítulo 1, Dioses y Monstruos.

Protagonizada por Robert Pattinson como Bruce Wayne y Zoë Kravitz como Selina Kyle, la primera película mostró la vida de Batman dos años después de iniciar su cruzada como superhéroe.

Se espera que The Batman 2 siga la misma línea cronológica y se mantendrá completamente separada de la historia conjunta de DC que empezará con Gods and Monsters, informa el portal de cine Collider.

The Brave and the Bold

Pero esa no será la única película sobre la Batifamilia que estrenarán DC y Warner en los próximos años. Los ejecutivos anunciaron un segundo proyecto, The Brave and the Bold, que se inspirará en las series de cómics del guionista Grant Morrison, creador de muchas de las historietas más populares sobre el héroe.

De acuerdo a Collider, el argumento se enfoca en el hijo de Bruce Wayne/Batman y la villana Talia al Ghul, Damian Wayne.

En esta historia, Damian inicia una complicada relación padre-hijo con Bruce, luego de vivir por muchos años rodeado de criminales, y comienza su camino para convertirse en el superhéroe Robin.

La cinta estará enfocada en Damian Wayne, pero igualmente introducirá un nuevo Batman al Universo DC (DCU, por sus siglas en inglés), que no será interpretado por Robert Pattinson ni por Ben Affleck.

Ben Affleck podría dirigir una película de DC Comics

En su presentación de los proyectos de la Batifamilia, James Gunn explicó que The Brave and the Bold “es la introducción del Batman del DCU. No es Robert Pattinson. No es Ben Affleck. Estamos trabajando con Robert en (The) Batman 2. Y manejando eso con Matt Reeves.”

En ese sentido, dio nuevos detalles sobre el vínculo del exBatman del Snyderverse con el nuevo universo, indicando que “estoy trabajando con Ben Affleck, quien a sido parte de nuestro equipo estructural, tratando de armar las cosas, y realmente quiere dirigir uno de nuestros proyectos, y estamos emocionados de que lo haga.

“Pero esta es la historia de Damian Wayne, quien es el hijo real de Batman, que no sabíamos que existía durante los primeros 8 a 10 años de su vida. Fue criado como un pequeño asesino. Es un pequeño hijo de puta. Es mi Robin favorito, basado en las series de cómics de Grant Morrison, que es una de mis épocas favoritas de Batman, y estamos armando todo eso en este momento”, añadió Gunn, sobre la nueva película.