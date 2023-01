El tercer capítulo de la adaptación de The Last Of Us, no dejó contentos a todos los fans del videojuego como lo hicieron los primeros 2. Y es que nadie se esperaba que, con un largo flashback, la historia se remontara a lo que ocurrió con Bill y Frank, personajes que en el videojuego tienen un rol menor.

Si bien, esto se sabía desde el tráiler, quienes estaban familiarizados con el juego no esperaban tantos detalles y es que gran parte del capítulo se trató de ello, generando opiniones divididas en la audiencia. Pero ¿quiénes fueron Bill y Frank en el juego y en qué se diferencia su historia con la serie?

En el videojuego, Bill era un contrabandista que ayudaba a Joel y Ellie a reparar un auto para que pudieran viajar a buscar a Tommy y llevar a Ellie con Las Luciérnagas, como lo era el plan inicial. Sin embargo, algunos detalles del pasado de Bill no son iguales que la serie.

Esta misión del juego, deja ver que Bill tuvo un compañero en el pasado que se suicidó, según los pocos detalles que entrega la historia con una escena en la que los pies de Frank se ven colgando, dando a entender que se ahorcó.

Asimismo, momentos posteriores Ellie encuentra revistas de porno gay que terminan confirmando que Bill era homosexual, pista con la que los fans insinúan que él y Frank fueron pareja. Mayor explicación no hubo hasta la serie.

¿Qué pasó con Bill y Frank en la serie?

En la producción de HBO, Frank muere de manera diferente y Bill lo acompaña en el suicidio. Además, Ellie no logra conocerlo, pero sí visita su casa y lee una carta que le dejó a Joel para que tomara lo necesario y usara su camioneta.

El capítulo además, con un toque romántico, muestra los momentos en que Bill arma una fortaleza en el pueblo en que vivía luego de que quedara abandonado tras el brote, allí también podemos ver como conoce a Frank y algunos momentos que vivieron juntos antes de morir.

A pesar de las quejas de los fans, esto no está muy lejos de lo que el creador del juego había pensado en sus inicios. De hecho, en una entrevista reciente mencionó que este capítulo contaría una historia que tuvo que dejar fuera del videojuego al momento de su creación por temas de logística. Por lo que ahora se entiende que se refería a la pareja.