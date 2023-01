Mientras Pedro Pascal celebra el éxito de su nueva serie The Last of Us, su otro aplaudido programa, The Mandalorian, lanzó el tráiler de su tercera temporada.

El avance confirmó que el 1 de marzo se lanzarán los nuevos episodios en Disney+, donde más aventuras esperan a Din Djarin y, al preferido del público, Grogu.

Asimismo, el tráiler muestra también el regreso de rostros familiares y nuevas amenazas y conflictos que se acercan.

Recordemos que en enero de 2022, “Mando” estuvo presente en uno de los episodios de El libro de Boba Fett, retomando su historia en el mismo punto en que quedó en el final de la temporada 2 de The Mandalorian.

Aquí podemos ver a Din Djarin realizar un trabajo como cazarrecompensas y luego reunirse con dos de sus antiguos compañeros mandalorianos, quienes lo expulsan de los Hijos de la Guardia (Children of the Watch) luego de que admitiera que se quitó el casco frente a otras personas (lo que sucedió en la temporada 2).

Luego del incidente, en que además fue desafiado por otro mandaloriano que quería apropiarse del Darksaber (Sable Oscuro), Mando va a Tatooine para trabajar en su nueva nave junto a la mecánica Peli Motto (Amy Sedaris).

El episodio culmina cuando Fennec Shand (Ming-Na Wen) llega a buscar a Din Djarin para decirle que Boba Fett (Temuera Morrison) necesita de su ayuda. Eso sí, el mandaloriano afirma que primero debe ir a visitar a Grogu (Baby Yoda).

De esta forma, vuelven a cruzarse de forma definitiva las dos series live action de Star Wars en Disney+, y todo indica que lo que ocurra en los últimos 2 episodios será clave para la futura temporada 3 de The Mandalorian, y que probablemente veremos al pequeño Grogu más pronto de lo que muchos esperaban.