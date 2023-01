El Gato con Botas, el felino más irreverente de la animación «hollywoodiense», regresó a la gran pantalla 11 años después de su última aventura para constatar que la vida se le acaba y que hasta los personajes más canallas tienen momentos de debilidad.

El Gato con Botas: El Último deseo («Puss in Boots: The Last Wish», en inglés), la segunda entrega de una de las producciones más lucrativas del reconocido estudio de animación DreamWorks, cofundado por Steven Spielberg en 1994, ya se encuentra disponible en Chile, pavimentando el regreso de Shrek.

Haz click aquí para mostrar el contenido Y es que al final de la cinta, se puede ver cómo Gato y sus nuevos aliados deciden ir a visitar a unos “viejos amigos”, en el reino de Muy muy lejano. Una clara referencia a esperada nueva entrega de Shrek, que lleva años siendo anunciada.

Las películas de la franquicia, que incluye Shrek 1-4 y El Gato con botas– han recaudado conjuntamente más de 3.500 millones de dólares en todo el mundo durante los últimos veintiún años.

En 2018, los estudios DreamWorks anunciaron que estaban preparando un proyecto que traería de regreso al malhumorado ogro, el Gato con Botas y Burro. Sin embargo, desde entonces no se han revelado mayores noticias al respecto, al menos hasta ahora cuando el mismo Antonio Banderas regresó las esperanza de los fans.

“He estado con este gato durante casi 20 años”, dijo en el Festival de Cine del Mar Rojo. “La primera vez que hice El gato con botas, estaba trabajando en Broadway, así que hice mi primera sesión allí. He hecho cinco películas (hasta) ahora. Probablemente, habrá otra, y Shrek probablemente regrese”, añadió.

De ser así, es probable que el cast original también vuelva. Mike Myer, Eddie Murphy y Cameron Diaz habían declarado que estaban dispuestos a unirse a una nueva película de Shrek cuando el guión estuviera finalmente listo.

El regreso de El Gato con Botas

En el nuevo filme, distribuido por Universal Pictures, el espectador conocerá una nueva versión de El Gato con Botas -cuya voz vuelve a poner Antonio Banderas-, quien trata de recuperar su imagen de pícaro aventurero mientras cae en la cuenta de que ya ha gastado ocho de sus nueve vidas.

Entonces, se embarca en una travesía por la Selva Negra para encontrar la ansiada Estrella de los Deseos, recuperar el tiempo perdido y salvarse de la muerte definitiva.

Un sinfín de malvadas criaturas acecharán al felino en su camino a la eternidad tras replantearse seriamente si había perdido su esencia y humillarse pidiendo ayuda a su antigua compañera y némesis, la cautivadora Kitty Softpaws (Salma Hayek).

“Mi personaje es fuerte, independiente y transmite la moraleja de que una mujer puede enseñar a un hombre a aceptar su vulnerabilidad sin que esto sea visto como un defecto”, explicó la actriz Salma Hayek en una entrevista con EFE.

El regreso de El Gato con Botas, que se convirtió en un fenómeno mundial ya con la cinta “Shrek 2” (2004), presenta como principal novedad un cariz existencialista en el que se fusionan géneros como la comedia y la acción con el tratamiento de “temas profundos”.

“Se habla de la importancia del perdón o de rodearnos de personas de nuestra confianza en un formato que gustará a adultos y niños”, sintetizó Hayek.

El resto del reparto que presta su voz en «Puss in Boots: The Last Wish» lo completan Harvey Guillén, Olivia Colman, Samson Kayo, Anthony Mendez, Wagner Moura, John Mulaney, Florence Pugh, Da’vine Joy Randolph y Ray Winstone.

«El Gato con Botas: El Último Deseo», que también ofrece una renovada apuesta en el apartado estético, ya ha sido nominada al Globo de Oro 2023 en la categoría de mejor película animada y tratará de aprovechar la temporada de Navidad para maximizar sus beneficios.