El pasado 17 de noviembre, Netflix estrenó “1899”, la nueva serie de los creadores de Dark: Baran bo Odar y Jantje Friese. La serie alemana que agrupa un elenco internacional agrupando hasta 7 idiomas distintos, llegó a marcar el misterio y suspenso que marcó con la encrucijada que dejó Dark.

La serie retrata en 8 capítulos los diversos sucesos que ocurren en un barco lleno de inmigrantes que viajan con destino a Nueva York, quienes descubren otro barco similar que había desaparecido en alta mar. Esto genera un cambio rotundo en la trama, donde los rumores y secretos de cada pasajero saldrán a la luz.

La serie ha tenido buena recepción de parte de los medios especializados y los usuarios del servicio de streaming, comentando positivamente respecto a la trama y el desarrollo de los personajes. Aunque todo iba bien, durante esta semana se popularizó un hilo de Twitter donde acusaban a sus creadores de plagio.

Durante el día 20 de noviembre, 3 días después del estreno de la serie, la ilustradora brasileña Mary Cagnin, publicó en su cuenta de Twitter un hilo explicando que había descubierto que la serie 1899 es idéntica a su cómic Black Silence, publicado el año 2016.

Allí ella comienza a explicar (con spoilers incluidos), que existen varios signos o momentos que se repiten en su cómic como en la serie: La pirámide negra, las muertes dentro del barco, una tripulación de diversos países, sucesos extraños e inexplicables. Junto a ello, existen otros símbolos similares, como los ojos con un triángulo en la pupila de los afiches publicitarios de la serie, que son iguales a los ojos de algunos personajes del cómic.

Otro asunto que se repite, son las voces que persiguen y llaman a los protagonistas de la serie, como igualmente los dramas personales de cada personaje, incluyendo sus misteriosas muertes.

“He llorado mucho. Mi sueño siempre ha sido ser reconocida a nivel nacional e internacional por mi trabajo. Y ver que tal cosa suceda realmente me rompe el corazón. Sabemos que en Brasil tenemos pocas oportunidades de mostrar nuestro trabajo y ser reconocidos por ello”, comentó la artista en uno de sus tweets.

Luego de la publicación de la artista brasileña, varias personas compartieron los tweets en diferentes redes sociales, donde diversos medios de comunicación comenzaron también a publicar sobre este asunto.

Las opiniones comenzaron a dividirse con el paso de los días, donde algunos estaban indignados con las similitudes de la producción de Netflix con el cómic, mientras otros usuarios quienes vieron la serie y leyeron el cómic, mencionaron que seguía las leyes de cualquier proyecto de ciencia ficción.

Los comentarios no cesaron frente al asunto, tanto así que un internauta compartió otro hilo en Twitter donde desmentían el plagio, explicando las diferencias y similitudes entre ambos proyectos, citando guiños incluso a clásicos de la ciencia ficción como Matrix, Inception y Event Horizon.

Seguidores del nuevo trabajo de los creadores de “Dark”, no dudaron en hacerles llegar esta información al equipo de “1899”, siendo el mismo director y cabeza del proyecto uno de los primeros en salir a declarar sobre el tema. En una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, Baran bo Odar dijo: “Desafortunadamente no conocemos a la artista, ni su obra ni el cómic. Nunca robaríamos a otros artistas ya que nosotros mismos nos sentimos artistas“.

En la misma publicación, Baran hace mención de los mensajes dañinos que ha recibido su equipo tras esta noticia, tanto así que la guionista de la serie, Jantje Friese, ha cerrado sus cuentas en Twitter e Instagram, debido a la cantidad de amenazas y mensajes tóxicos hacia su persona.

También el actor Lucas Lynggaard Tønnesen, quién interpreta a Krester en la serie, publicó un tweet respondiendo el hilo de la artista, mencionando que la gente debería ver el show y leer el cómic, para que puedan ver que las dos son diferentes narrativas.

I find it very frustrating that given the amount of information shared and consumed today, the importance of being critical to its legitimacy is bigger than ever. People should watch the show, read the comic – to see it's two diffrent naritives. Don´t be a wagon 🙂 x

— LUCAS LYNGGAARD TØNNESEN🜃 (@Lucashewnut) November 21, 2022