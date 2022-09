El pasado jueves se estrenaron los primeros 2 capítulos de la esperada precuela de El Señor de los Anillos, la popular saga de J. R. R. Tolkien que pasó a la historia en el cine y los libros. Bautizada como Los Anillos de Poder mantiene alerta a los fans de la franquicia aunque ya ha decepcionado a algunos, como el multimillonario Elon Musk.

El CEO de Tesla usó su cuenta de Twitter -como acostumbra- para emitir una breve opinión sobre la nueva entrega de Amazon Prime. Según sus percepciones, ni al mismísimo Tolkien le hubiera gustado la nueva serie, “Tolkien se está revolcando en su tumba”, tuiteó.

En el mismo hilo, se refirió también a los personajes masculinos que se presentaron en los primeros 2 capítulos. “Casi todos los personajes masculinos hasta ahora son cobardes, idiotas o ambos”, aseguró.

Tolkien is turning in his grave

En la misma línea, excluyó de esta opinión a uno de los personajes femeninos “solo Galadriel es valiente, inteligente y agradable”, dijo. Se trata de una elfa del clan Noldor, que en esta entrega tendrá un importante rol, según pronostica el primer vistazo de la historia.

Musk también respondió a quienes demostraron no estan de acuerdo con él. “El 90% de mis comentarios son bots”, exageró. Pero lo que diga el multimillonario que intenta llegar a Marte parece no verse reflejado en las cifras del portal de streaming.

Amazon Prime reveló que su estreno contó con 25 millones de espectadores, convirtiéndose en un hito de la plataforma a la fecha. Este sería el mejor estreno en la historia de Amazon.

“Son las decenas de millones de fans que están disfrutando de la Tierra Media, claramente con la misma emoción que nosotros, quienes son nuestra verdadera medida de éxito“, expresó Jennifer Salke, jefa de Amazon Studios.

25 million global viewers in the first 24 hours. Thank you for making #TheRingsOfPower the most watched series premiere on @PrimeVideo. pic.twitter.com/HeKCVNn5hx

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) September 3, 2022