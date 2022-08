She Hulk puso fin a uno de los misterios más comentados sobre la vida de Steve Rogers, mejor conocido como Capitán América.

Resulta que en el primer episodio de la nueva serie de Marvel, la abogada Jennifer Walters (Tatiana Maslany) pasa algunos días con su primo Bruce Banner aka Hulk (Mark Ruffalo), quien intenta mostrarle cómo vivir con sus nuevos poderes.

En varios de sus intercambios conversan sobre la vida de Banner con los Avengers, especialmente de Rogers.

“Steve Rogers no tenía novia antes de unirse al Ejército… Se convierte en el Capitán América y en un símbolo de EEUU. Se lo llevan al frente, se convierte en un héroe de guerra y luego termina congelado”, resume la abogada mientras maneja junto a su primo.

“Entonces, basándome en lo que me has contado. Luego que lo descongelan, salta de una amenaza desastrosa a otra, antes de convertirse en un fugitivo de la ley. Todo eso me dice que estaba bastante ocupado”, continuó.

“Así que obviamente el Capitán América era virgen”, cuestionó la profesional, antes de que su auto fuera atacado por una nave espacial, dejando el tema incompleto.

¿Era virgen el Capitán América? She Hulk lo aclaró

La respuesta a esa afirmación llegaría en la escena post-crédito del primer episodio que debutó este jueves en Disney+.

“Es tan triste. Steve Rogers hizo tanto por su país y nunca pudo experimentar el sexo… ese cuerpo no merecía morir virgen”, se lamenta Walters, fingiendo estar borracha.

“Steve Rogers no era virgen”, sentencia Banner agotado por las preguntas. “Perdió la virginidad con una chica en 1943 en un tour de la USO”, cerró haciendo referencia a la United Service Organizations, una entidad que provee servicios recreacionales a los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por todo el mundo.

La revelación de Banner sacó risas incluso en Chris Evans, quien por más de una década dio vida a Rogers. El actor usó Twitter para reaccionar a la confesión.

Recordemos que Rogers fue parte de la USO durante la Segunda Guerra Mundial, donde se presentaba para incentivar a los reclutas.

Previo a She Hulk, poco se habló de la vida privada del Capitán América en las películas, las que siempre dejaron en claro que su verdadero gran amor fue la agente británica Peggy Carter, por quien decidió quedarse en el pasado tras regresar las piedras del infinito en Avengers: Endgame.

Además de Peggy, Rogers tuvo un pequeño lazo con la sobrina de esta, Sharon Carter, una agente de Shield.