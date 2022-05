Fue a través de un tuit que HBO Max Latinoamérica anunció la llegada de Spider-Man: No Way Home al catálogo. Su estreno en la plataforma de streaming tiene fecha para el próximo 22 de julio.

La última entrega del vecino arácnido, se convirtió en una de las películas más esperadas de 2021 y aunque muchos esperaban su lógica llegada a Disney+, fue HBO Max quien la traerá al streaming.

La película no llegará a Disney+ por ahora porque en 2020 Sony rechazó la oferta de Marvel para adquirir derechos y desde entonces las compañías no han podido llegar a un acuerdo más allá de los derechos de distribución del personaje.

Gracias por sus sugerencias, comentarios, y algunas amenazas. Spider-Man: Sin camino a casa llega este 22 de julio. pic.twitter.com/hLQv5UGgvJ — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 24, 2022

De la mano del acuerdo de Sony Pictures con HBO Max, también llegarán a la plataforma películas como Venom, Morbius, La purga por siempre, Rápidos y furiosos 9 y Resident Evil: Bienvenidos a Racoon City.

¿Spider-Man No Way Home llegará a Disney+?

A pesar de no haber logrado aún un acuerdo con Sony, no se descarta la llegada del buen vecino a Disney+ dentro del catálogo de Marvel. Sin embargo, el proceso será más lento debido a que la película se estrenó en el último tramo de 2021.

Esto último, significa que No Way Home quedó fuera del acuerdo de estrenos 2022-2026 y aunque decidan incluirla tendría que primero llegar a Netflix, quienes acordaron los derechos sobre las películas de Sony durante 18 meses.

Spider-Man No Way Home logró una recaudación de casi 2 mil millones de dólares, siendo la producción más taquillera de 2021. Si bien aún no ha llegado a las plataformas de streaming, si está disponible para para compra y arriendo digital desde marzo de 2022.

Ese estreno contó con 80 minutos extra de escenas eliminadas y detrás de cámaras. Además, desde el 7 de abril se liberó en formato Blu-ray y DVD.