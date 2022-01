La actriz estadounidense Kathryn Kates, conocida por su trabajo en exitosas series de televisión como Orange is the New Black, Lizzie McGuire y Seinfeld, falleció a los 73 años producto de un cáncer.

La noticia fue confirmada por la agencia de la intérprete a través de su cuenta de Instagram. “Nuestra poderosa Kathryn Kates falleció. Siempre será recordada y adorada en nuestros corazones como la poderosa fuerza de la naturaleza que fue”, escribieron.

“Ella amaba este oficio y tenía la paciencia suficiente para llenar 10 barcos. Fue verdadero icono. Te extrañaremos”, agregaron.

“Kathryn fue nuestra clienta durante muchos años, y nos acercamos mucho más a ella en este último año, desde que supo que el cáncer había vuelto”, añadió la agencia en un comunicado a Deadline.

“Siempre fue increíblemente valiente y sabia, y abordó cada papel con la mayor de las pasiones. La echaremos mucho de menos”, añadieron.

De acuerdo a Entertainment Weekly, la intérprete fue una de las fundadoras de la compañía de teatro Colony Theatre de Burbank, donde protagonizó diferentes proyectos.

Además, se hizo nombre en la pantalla chica al participar en diverentes series de televisión. Entre ellas fue la madre de Larry (Jason Biggs) en Orange Is The New Black, interpretó a la señora Carrabino, vecina de Lizzie McGuire, así como también fue la jueza Marlene Simons en La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales.

También estuvo en dos episodios de Seinfeld y tuvo otros papeles en programas como Caroline in the City, Rescue Me o Shades of Blue.

Uno de sus últimos papeles fue en la película derivada de la serie Los Soprano, The Many Saints of Newark. Ahí, Kates interpretó al personaje de Angie DeCarlo.