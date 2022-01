El actor profundizó el mal momento que pasó en la película, cuando acabó con problemas de alcohol. También aseguró que la experiencia en "The Flash" le dejó "un final verdaderamente ssatisfactorio" a su ciclo como Batman.

La última aparición de Ben Affleck como Batman ocurrió el año pasado, cuando llegó a las plataformas la versión de Zack Snyder de La Liga de la Justicia. Sin embargo, el actor ya había confirmado a inicios de 2019 su despedida del traje de murciélago, pero diferentes proyectos como el llamado “Snyder Cut” y la cinta The Flash hicieron que el adiós se atrasara.

Y es que, según había mencionado a inicios de 2021, Affleck no pasó un buen momento durante las grabaciones de Justice League, llegando a reconocer que en la época de grabaciones comenzó a enfrentar problemas con el alcohol.

“Empecé a beber demasiado en la época de la Liga de la Justicia, y es algo difícil de afrontar y manejar. He estado sobrio por un tiempo ya y me siento realmente bien, saludable, como nunca me había sentido”, aseguró entonces.

Su peor momento

En conversación con Los Angeles Times, el actor reveló la razón por la que habría sufrido este episodio y es que, a sus palabras, el periodo en el que grabó la cinta original de Justice League fue “la peor experiencia”.

“Fue el punto más bajo para mí. Fue una mala experiencia por una confluencia de cosas: mi propia vida, mi divorcio, estar demasiado tiempo fuera, las agendas en competencia y luego la tragedia personal de Zack (Snyder) y el nuevo rodaje”, comentó.

En 2017 Snyder se retiró del proyecto luego de que su hija, Autumn, muriera en aquella época. Ahí, la producción trajo a Joss Whedon para terminar con la cinta en el banquillo de director.

“Simplemente fue la peor experiencia. Fue horrible. Era todo lo que no me gustaba de esto. Ese fue el momento en el que dije: ‘No voy a volver a hacer esto nunca’. Ni siquiera se trata de que Justice League fuera tan mala. Porque podría haber sido cualquier otra cosa”, dijo.

De paso, el actor comentó el motivo por el que se alejó de otros proyectos del héroe murciélago, como The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, que originalmente sería dirigida y protagonizada por Affleck.

“Lo miré y pensé: ‘No voy a ser feliz haciendo esto. La persona que lo haga debería amarlo’. Se supone que siempre quieres estas cosas, y probablemente me hubiera encantado hacerlo a los 32 años o algo así. Pero fue el punto en el que empecé a darme cuenta de que no vale la pena”, confesó.

Una despedida positiva

De todas formas, tras los altibajos de su personaje, Ben Affleck afirmó que cerró el ciclo de Batman con buenos recuerdos tras las grabaciones de The Flash.

En conversación con The Herald Sun, Affleck aseguró que en la película, que espera llegar a los cines en noviembre, tendría sus escenas “favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman”.

En la conversación con el medio, el intérprete comentó un poco más sobre lo que se viene en la cinta protagonizada por Ezra Miller. “Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos, porque pensé que fue grandioso y realmente interesante. Fue diferente, pero no de una forma que sea incongruente con el personaje”, apuntó.

“Quizá decidan que eso no funcionó, pero cuando fui y lo hice, fue realmente divertido y muy, muy satisfactorio y alentador. Llegue a pensar: ¡Wow! Creo que finalmente lo logré”, añadió.

Es por eso que el actor asegura que su participación en la cinta será “un final verdaderamente satisfactorio para mi experiencia con ese personaje”.