El actor Lucas Bravo se arrepiente de su nueva fama de galán ganada tras Emily in Paris, ha llevado su carrera en una dirección que le desagrada.

El actor de Emily in Paris, Lucas Bravo, saltó a la fama mundial en 2020 tras interpretar a Gabriel, el principal interés amoroso de la protagonista (Lily Collins).

La serie de Netflix sigue a una experta en marketing, Emily, quien se muda desde Chicago, Estados Unidos, a París, Francia, para aportar con una visión más norteamericana a una firma de publicidad europea que fue adquirida por una multinacional estadounidense.

En la serie, Gabriel es vecino de Emily y, en la primera temporada, terminan teniendo una breve relación amorosa.

Si bien el chef parisino Gabriel enamora a millones de personas en el mundo, en la vida real, el actor no lo está pasando tan bien con su nueva fama. Así lo ha confesado en una entrevista con el periódico británico The Times, donde afirmó que ahora solamente lo llaman para que interprete papeles de galán y no para trabajados serios que requieran mayor calidad actoral.

“De la noche a la mañana, soy como esta cosa cosificada (…) He trabajado por esto por 10 años, sintiendo que voy en la dirección correcta. Después, me convierto en este rompecorazones de la noche a la mañana. Se siente un poco apresurado. (Hay) mucha atención a la calidad de mi trabajo. Pienso que ser famoso es lo peor que puede pasarte. Es sólo humo. No significa nada”, afirmó Lucas Bravo.

“No puedes ser estéticamente bello, y ser inteligente o tener profundidad. Me siguen dando roles como el profesor tonto de gimnasia. Es difícil romper esa imagen. No me estoy quejando, por supuesto, pero es la realidad.”

Asimismo, expresó que esa imagen de ‘galán’ le exige mantener un buen estado físico y calzar en ese estereotipo, pero él no tiene interés en ser “perfecto”.

“Me hizo estar muy consciente de mí mismo. Porque cuando piensas en esa palabra (galán o rompecorazones) y la gente que involucra, siempre ves a personas saludables, atractivas, con músculos, y yo no soy así”, dijo.

En esa línea, apuntó que “soy saludable, por supuesto, pero puedo tener sobrepeso… Todas las pequeñas cosas que definen quién eres y lo que te hace humano, una vez estás en esa categoría (de galán), son percibidas como imperfecciones. Y no quiero ser perfecto. He trabajo en contra de ello. En Francia, no quieren a gente atractiva. Quieren rostros rotos”.

La temporada 2 de Emily in Paris se estrenó el pasado 22 de diciembre. Aún no se ha confirmado una tercera termporada.