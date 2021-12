No hay nada mejor que ver películas navideñas para sembrar el ambiente festivo en nochebuena y el 25 de diciembre. Lo mejor es que hay opciones para todos los gustos, desde animadas hasta comedias e incluso terror o acción.

Aquí recopilamos algunas cintas navideñas de diferentes géneros y que puedes ver en las plataformas de streaming Disney+, Star+, Amazon Prime Video, HBO Max y Apple TV+.

Mi pobre angelito 1 a 6

Se puede ver en: Disney+

Las primera dos películas de esta marca, protagonizadas por Macaulay Culkin, son grandes clásicos navideños ideales para ver en familia.

El resto son poco conocidas, pero también están disponibles online, incluyendo una nueva lanzada hace un par de semanas por Disney+: Mi pobre y dulce angelito.

High School Musical: El Musical: Especial de las fiestas (2020)

Se puede ver en: Disney+

Especial navideño de la serie musical de Disney+, protagonizado por Olivia Rodrigo, Joshua Bassett y el resto del elenco, quienes interpretan canciones clásicas como This Christmas, Feliz Navidad, (Hanukkah) Medley y más.

Noelle

Se puede ver en: Disney+

Protagonizada por Anna Kendrick y Bill Hader. Noelle es la hija de Santa Claus y envidia a su hermano, quien tomará el trabajo tras su padre.

El regalo prometido 1 y 2

Se puede ver en: Disney+

La primera película, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, es otro de los grandes clásicos de Navidad. El actor interpreta a Howard Langston, un hombre de negocios que llega tarde a la clase de kárate de su hijo y, para que lo perdone, promete regalarle lo que pida por Navidad. El niño le pide una figura de Turboman… el juguete más popualr y está totalmente agotado.

La bella y la bestia: Una Navidad encantada (1997)

Se puede ver en: Disney+

Para los fanáticos de las princesas Disney, esta película relata la Navidad de Bella en el castillo. Mientras ella quería celebrar en grande, la Bestia no estaba de acuerdo.

Amadrinhada

Se puede ver en: Disney+

La aprendiz de hada Eleanor se da cuenta de que su profesión no tiene mucho futuro. Ahora quiere demostrar que la magia es necesaria en este mundo.

Esta cinta es protagonizada por chileno Santiago Cabrera, junto a Jillian Bell, Isla Fisher y más.

El extraño mundo de Jack (1993)

Se puede ver en: Disney+

¿Esta es una película navideña o de Halloween? En realidad sirve para ambas festividades.

El Señor de Halloween, Jack Skellington, aburrido de hacer cada año lo mismo, descubre la Ciudad de la Navidad y queda fascinado, por lo que decide mejorar dicha festividad. Tras secuestrar a Santa Claus, crea una versión de la celebración totalmente opuesta a la que existe.

Santa Cláusula 1 y 2

Se puede ver en: Disney+

En la primera parte, un tradicional filme de Navidad, el publicista Scott Calvin debe ocupar el puesto de Santa Claus, quien tuvo un accidente.

Los fantasmas de Scrooge (2009)

Se puede ver en: Disney+

Inspirada en la clásica novela de Charles Dickens, Cuento de Navidad, cuenta la historia de Ebenezer Scrooge, quien suele tener una actitud agresiva hacia Navidad, su empleado Bob Cratchit y su alegre sobrino.

Duro de matar (1988)

Se puede ver en: Star+

Muchos consideran a este clásico de acción como una película navideña, aunque el actor Bruce Willis negó que así fuera hace un par de años. De todos modos, si te gusta este género, puedes considerarla en tu lista para ver.

El hombre que inventó la Navidad (2017)

Se puede ver en: Star+

Para los fans de las biografías, narra cómo el autor británico Charles Dickens creó, tras varios fracasos, el libro Cuento de Navidad, que ayudó a moldear la celebración como la conocemos actualmente.

Operación feliz Navidad (2021)

Se puede ver en: HBO Max

La actriz Kat Graham (The Vampire Diaries) es Erica Miller, quien aterriza en una base de la Fuerza Aérea para recopilar pruebas que respalden su cierre. No obstante, mientras está allí se enamora del capitán Andrew Jantz.

Navidad en 8 bits (2021)

Se puede ver en: HBO Max

Situada en los suburbios de Chicago en la década de los 80, la película narra la aventura épica de un niño de 10 años, Jake Doyle (Winslow Fegley), quien quiere conseguir la mejor consola de videojuegos para Navidad.

Dear Christmas (2020)

Se puede ver en: HBO Max

Protagonizada por la actriz de la serie noventera Sabrina la bruja adolescente, Melissa Joan Hart,se centra en una presentadora de podcast que desarrolla un romance inesperado con un bombero local durante las fiestas.

Beethoven: una aventura navideña (2011)

Se puede ver en: HBO Max

De la saga de películas del querido perro San Bernardo, Beethoven, en que el can hará todo lo posible para salvar la Navidad cuando un accidente del trineo de Santa Claus pone en peligro la celebración.

La Navidad de las madres rebeldes

Se puede ver en: HBO Max y Amazon Prime Video

De la popular saga de comedias de las Madres rebeldes, Amy (Mila Kunis), Kiki (Kristen Bel) y Carla (Kathryn Hahn) intentan preparar las fiestas perfectas para sus familias, a la vez que reciben la visita de sus propias madres, dando paso a divertidas situaciones.

El grinch

Se puede ver en: Amazon Prime Video

La favorita de muchos, cuenta cómo el Grinch, interpretado por el legendario Jim Carrey, odia tanto la Navidad y sus vecinos, quienes celebran que exceso, que desea que las fiestas se acaben para siempre.

Navidad sangrienta (2018)

Se puede ver en: Amazon Prime Video

Para los amantes del género del terror/horror. Un asesino en serio que acostumbra matar gente en Nochebuena, en una localidad de Noruega, va tras un grupo de amigos.

Escríbeme para Navidad (2019)

Se puede ver en: Amazon Prime Video

Protagonizada por el actor Chad Michael Murray, conocido por las series de la década del 2000, One Tree Hill y Las chicas Gilmore, así como por la película La nueva cenicienta (2004) junto a Hilary Duff.

La protagonista femenina es Torrey DeVitto, quien en Navdad envía cartas a cinco personas que fueron muy importantes en su vida.

Navidad en el Hotel Plaza (2019)

Se puede ver en: Amazon Prime Video

Cuando la historiadora Jessica es contratada para crear la exhibición navideña del hotel Plaz’, descubre hechos importantes mientras trabaja en equipo con el guapo decorador Nick, para darle vida a la exhibición. Protagonizada por Elizabeth Henstridge y Ryan Paevey.

El expreso polar

Se puede ver en: Amazon Prime Video

Otro clásico navideño, esta vez animado y liderado por Tom Hanks. En Navidad, un niño se sube a un tren, que aparece de la nada cuando faltan cinco minutos para la medianoche, y lo lleva al Polo Norte.

Mariah Carey: una Navidad mágica (2020) y La magia continúa (2021)

Se puede ver en: Apple TV+

Los fans de la famosa cantante Mariah Carey, conocida como una de las reinas de la Navidad por su icónica canción All I Want for Christmas Is You, pueden disfrutas de dos documentales especiales para Nochebuena.