Nuevas imágenes y antecedentes sobre la nueva película de Batman, “The Batman”, han salido a la luz a poco más de tres meses de su estreno.

En diálogo con la revista Empire, donde fueron publicadas fotografías inéditas del filme, el director Matt Reeves se refirió a las referencias que tuvo sobre la mesa al momento de dar forma al “caballero de la noche” modelo 2022.

“Cuando escribo, escucho música, y mientras escribía el primer acto, puse ‘Something In The Way’ de Nirvana. Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de convertir a Bruce Wayne en la versión playboy que hemos visto hasta ahora, existía otra versión que había pasado por una gran tragedia y se había recluido”, señaló.

“Así que comencé a hacer una conexión con Last Days de Gus Van Sant, y con la idea de esta versión ficticia de Kurt Cobain estando en este tipo de mansión en descomposición”, agregó el realizador sobre el filme que protagonizará Robert Pattinson.

Así, Reeves jugó con la ambivalencia del personaje: “Pensé que era una gran mezcla. También tiene ese algo de Kurt Cobain, donde parece una estrella de rock, pero también sientes que podría ser un recluso”, dijo.

Este lunes, mediante redes sociales, el cineasta compartió un nuevo apronte sobre el estreno estrella de Warner Bros. Se trata de un afiche audiovisual que muestra el rostro del héroe y la primera pista de su archienemigo: el signo de interrogación de El Acertijo.

El estreno de The Batman está agendado para marzo de 2022. Revisa sus nuevas imágenes, a continuación.