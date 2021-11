El esperado primer tráiler completo de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) fue publicado el martes en la noche, convirtiéndose en el tema más comentado en redes sociales.

Y como era de suponerse, los fanáticos rápidamente notaron un error que revelaría la presencia de al menos un actor adicional, borrado de forma digital, en una escena crucial.

Recordemos que el próximo 16 de diciembre se estrenará en Latinoamérica la tercera película del Hombre Araña perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

Será un gran evento, porque mostrará la apertura del multiverso, lo que permitirá el regreso de villanos de las anteriores sagas de Spider-Man desarrolladas por Sony: Duende Verde/Green Goblin (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina) y Sandman (Thomas Haden Church), de la trilogía original con Tobey Maguire; y el Dr. Curtis “Curt” Connors/Lizard (Rhys Ifans) junto a Electro (Jamie Foxx), de la posterior bilogía con Andrew Garfield.

En el tráiler oficial publicado en Youtube a nivel global, hacia el final se puede ver una secuencia en que Electro, Sandman y Lizard van en contra del Spider-Man de Tom Holland.

No obstante, los usuarios notaron que sólo Sandman parece ir directamente hacia Sandman, con Electro y Lizard mirando en otras direcciones, donde no se ve a nadie.

Eso ya parecía extraño… pero las sospechas se han confirmado con un error crucial que cometió Sony Pictures Brasil, en una versión más corta del tráiler, publicada solamente en su Twitter brasileño.

En esa edición del adelanto, la mencionada escena tiene un segundo extra, y eso es suficiente para que se vea cómo alguien “invisible” golpea a Lizard en la cabeza.

Este detalle revela que hay al menos un actor más luchando junto al Peter Parken de Tom Holland, pero probablemente fue eliminado de forma digital. ¿Podría tratarse de Tobey Maguire o Andrew Garfield?

A continuación puedes ver el momento y, más abajo, el avance brasileño de Twitter.

#SpiderManNoWayHome fans think they edited Tobey Maguire and Andrew Garfield out of this shot where Lizard gets punched by seemingly no one. pic.twitter.com/3nl7EbAYMc

— Binge Watch This (@BingeWatchThis_) November 17, 2021