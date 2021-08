El actor de televisión Ed Asner, ganador de siete premios Emmy, murió a los 91 años, confirmó su familia este domingo.

“Lamentamos decir que nuestro querido patriarca falleció esta mañana, en paz. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos”, escribió la familia en la cuenta de Twitter del actor.

Su publicista indicó que Asner murió de causas naturales.

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you.

