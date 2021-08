Kate Winslet desde que era solo una niña ha recibido comentarios sobre su físico y a sus 45 años, esta situación no cambia. Una sencilla búsqueda en Google lo reafirma, la tercera pregunta relacionada a ella es ¿Cuánto pesa y mide Kate Winslet?.

Este es sólo un ejemplo de como la actriz enfrenta constantemente cuestionamientos que nada tienen que ver con su calidad como actriz o su larga y premiada trayectoria.

Sin embargo, pese a que aún continúa la actriz inglesa se ha encargado de dar cara y mucho antes de que el “Body positive” existiera, ella ya aceptaba sus curvas y se amaba tal como era, algo que se ha preocupado de mantener y promover, considerando que no falta oportunidad en la que le vuelven a preguntar por el mismo tema.

Una de las mujeres más respetadas en la industria del cine, también vivió los vaivenes de ser mujer en un mundo donde no alcanzaba los cánones de belleza aceptados, a menos que hiciera un estricto cambio en su estilo de vida, así como las preguntas incómodas, esas que cada vez se repiten menos en las ruedas de prensa.

El caos de Titanic

El camino a la fama -y la locura de Hollywood- de Kate Winslet fue rápido y fulminante, tenía sólo 22 años cuando protagonizó junto a Leonardo DiCaprio Titanic, una de las películas más exitosas de la historia del cine.

Sin embargo, el éxito vino acompañado de la prensa sensacionalista y una obsesión con esta joven chica inglesa que recién entraba en el espectáculo y que aún estaba descubriendo el mundo en 1997.

“Es ridículo lo impactante, francos y críticos que eran los periodistas sensacionalistas conmigo. Yo todavía estaba averiguando quién demonios era y ellos mientras tanto se dedicaban a comentar mi talla, a intentar averiguar cuánto pesaba y a publicar la supuesta dieta que estaba siguiendo. Fue horrible y muy perturbador leer todo aquello” comentó en entrevista con The Guardian, mientras recuerda lo impactante que fue esa época para ella.

Recordado es el comentario que dijo la crítica de moda Joan Rivers, respecto de su participación en la película cuando señaló “Si perdiera 3 kilos, Leo habría podido caer en la tabla” aludiendo que debido a su contextura el actor no habría alcanzado a entrar en la tabla que salvó a personaje de Winslet de la muerte.

La frase de Rivers le dolió participarmente a Kate: “Recuerdo que hubo un comentario en particular que me dejó en shock que aseguraba que si yo hubiera perdido unos cuantos kilos seguramente Leo se habría salvado. No entiendo por qué la gente hablaba constantemente de mi peso. Incluso me llamaban para hablar de ello. Creo que fue por aquel entonces cuando me gané la etiqueta de ser demasiado directa y respondona. Y mira, no, solo me estaba defendiendo”.

La actriz comentó que fueron tan crudas las críticas que recibió, que incluso declinó comenzar una carrera en Hollywood, “Dañó mi confianza. No quería ir a Hollywood porque recuerdo haber pensado: ‘Dios, si esto es lo que me están diciendo en Inglaterra, ¿qué pasará cuando llegue allí?"”.

Amándose tal como es

Como se diría en Chile, Kate Winslet tiene “cuero de chancho” y lo forjó en base a muchas críticas, lo que le valió esa fama que menciona, de irreverente.

Esto, porque pese a que recibió duras críticas sobre su físico en su juventud, la actriz supo sobreponerse y comenzar a armar una carrera en base a su talento, más allá de su belleza.

Algo que destacó en inspiradoras palabras que mencionó tras recibir el premio Bafta, el más importante de la industria cinematográfica inglesa, como “Mejor actriz secundaria” por su papel como Joanna Joffman en Steve Jobs.

Según comentó a los periodistas, cuando era sólo una niña vivió una situación que podría haber sido traumática para cualquiera que buscaba una carrera como actriz, mencionando “Sabes, a menudo, después de un momento como éste, me veo a mi misma pensando, debería haber dicho algo, debería, ya sabes… Cuando era joven, cuando tenía solo 14 años, un profesor de teatro me dijo que a lo mejor me iría bien si era feliz conformándome solo con papeles de chica gorda… ¡Mírame ahora!.

El discurso de la actriz finalizó dedicando su premio a todas las chicas que en algún minuto dudaron de si mismas o fueron “ninguneadas” por sus maestros, señalando “sólo debes ir por eso que quieres” consignó Hola!.

Una demostración más de que la actriz se ama tal cual es, algo que repite constantemente como lo ha hecho recientemente con su protagónico en “Mare of Easttown”, una mini serie policial de HBO Max que ha sido calificada como una de las mejores producciones del año.

En la serie, Winslet desarrolla el papel de Mare Sheehan, una investigadora de la policía local de una pequeña zona de Pensilvania, que trabaja en la investigación de un asesinato en la comunidad en la que vive, mientras lidia con sus problemas personales, así como convivir con las mismas personas que tiene que investigar.

En este papel podemos ver a Kate en un papel fuerte, maduro y muy lejos de la vanidad de Hollywood, ya que se muestra con sus imperfecciones, algo que incluso solicitó al director, Craig Zobel, quien quiso “protegerla” de posibles críticas.

Esto porque el director manifestó que podría “recortar un trozo de su silueta” con el objetivo de evitar que se viera su abdomen en una escena de sexo que protagonizó con el actor Guy Pearce.

La actriz fue enérgica al mencionar al director “No te atrevas” (a sacar parte de su silueta. Además, señaló que intervino la fotografía promocional señalando ““Les dije: chicos, sé cuántas arrugas tengo en los ojos, por favor, devuélvanlas todas” explicó a The New York Times.

Un cambio a Hollywood

En entrevista con Vanity Fair a finales de 2020 la actriz manifestaban que la nueva forma de trabajo, realizando entrevistas desde su casa, ayudada sólo por un computador con conexión a internet.

En el marco de esta situación le mencionaba al periodista que es una forma agradable tomar una entrevista desde casa sin maquillaje, indicando además “de hecho estoy usando un albornoz viejo porque, para ser completamente honesto contigo, ninguno de mis pantalones me queda bien en este momento” añadiendo “Me di una ducha porque pensé: “Tengo que hacer algo por la pobre mujer”.

La actriz comentó que percibía que Hollywood estaba cambiando de manera significativa, considerando que ya no debía meterse en minúsculos y apretados vestidos o usar zapatos que le incomodaban, pensando en todo el dinero perdido que a su juicio “se desperdicia en grandes y colosales viajes: periodistas voladores, actores, escuadrones glamorosos de todo el mundo. ¿Por qué diablos es tan importante? Si me importara cómo me veo, me habría maquillado ahora mismo.”.

Winslet, que entregaba la entrevista a propósito de su trabajo como Mary Anning en “Ammonite” la película en la que comparte créditos con Saoirse Ronan donde tienen una relación amorosa.

Señaló respecto de su trabajo en ese film “Ammonite me ha hecho realmente consciente de que estoy aún más comprometida con honrar lo que las mujeres quieren decir por sí mismas en las películas y cómo realmente queremos ser retratadas, independientemente de la orientación sexual”.

A su declaración añadió “Porque la vida es jodidamente corta y me gustaría hacer todo lo posible cuando se trata de dar un ejemplo decente a las mujeres más jóvenes. Les estamos dando un mundo bastante jodido, así que me gustaría aportar mi granito de arena para tener una integridad adecuada”.

Además aprovechó de hacer un mea culpa indicando “¿qué diablos estaba haciendo trabajando con Woody Allen y Roman Polanski?” aludiendo a su periodo con los cuestionados directores que gozaron de gran fama y renombre pese a las acusaciones de abuso que aún están sobre ellos.

La actriz mencionó “Es increíble para mí ahora cómo esos hombres fueron tenidos en tan alta estima, tan ampliamente en la industria del cine y durante tanto tiempo. Es jodidamente vergonzoso. Y tengo que asumir la responsabilidad por el hecho de que trabajé con ambos. No puedo retroceder el reloj. Estoy lidiando con esos lamentos, pero ¿qué tenemos si no somos capaces de ser jodidamente sinceros sobre todo eso?”.

Una reflexión de la actriz que a sus 45 años se puede permitir elegir el proyecto en el que quiere estar así como la opción que mejor le parezca para mostrarse en pantalla, esto porque su trayectoria y trabajo se lo permiten.