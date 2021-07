La serie American Horror Story (AHS) continúa sorprendiendo por sus extrañas y particulares historias. La producción que lleva en emisión desde 2011, ha sido reconocida y galaradonada en diferentes ocasiones.

Creada por Ryan Murphy (Glee) y teniendo en su elenco a actores como Sarah Paulson, Evan Peters, Jessica Lange, Lily Rabe e incluso con la aparición de Lady Gaga, ha mostrado diversos escenarios e historias, pero que resultan estar conectadas entre sí.

Ahora, el creador de esta producción compartió a través de su cuenta de Twitter un teaser sobre lo que será la temporada 10 de American Horror Story, titulada Double Feature.

A collision of terror like you've never seen. #AHSDoubleFeature premieres 8/25, next day on #FXonHulu pic.twitter.com/TkIapLV9Mq

— Ryan Murphy (@MrRPMurphy) July 27, 2021