El director Ryan Murphy estrenará el 15 de julio American Horror Stories, una serie derivada de la exitosa American Horror Story compuesta de capítulos independientes y un extenso reparto en el que destaca el hispano Danny Trejo con el papel de Santa Claus.

El mexicanoestadounidense compartirá pantalla con Matt Bomer, Gavin Creel, Sierra McCormick, Ashley Martin Carter y Paris Jackson, entre otros.

“Y esto no es ni la mitad”, afirmó Murphy en sus redes sociales junto a un enigmático video, donde confirmó que la cadena estadounidense FX será la responsable del formato.

And this isn't even the half of it. Take a peek at some of the American Horror Stories cast. The brand new anthology series begins streaming July 15 only on #FXonHulu. #AHStories @AHSFX pic.twitter.com/Phu6dh02Vd

— Ryan Murphy (@MrRPMurphy) July 7, 2021