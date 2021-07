Mientras Ben Affleck está de vacaciones con Jennifer López en un destino tropical, como ha quedado en evidencia en las fotos en que confirmaron su romance este fin de semana, en el Reino Unido se está filmando The Flash.

La película protagonizada por Ezra Miller abrirá el Multiverso de DC Comics en el cine y mostrará al menos dos versiones de Batman, una interpretada por Michael Keaton y otra por Ben Affleck.

Affleck, quien ya había renunciado al rol luego de la caída del Universo Extendido de DC Comics (DCEU, por sus siglas en inglés), tras la salida del director Zack Snyder, volverá en la que se espera sea su última vez con el manto del Caballero de la Noche.

No obstante, no era él quien estaba usando un traje de Batman similar al que solía vestir el actor, en unas imágenes captadas en Glasglow, Escocia.

En los videos y fotos filtrados en redes sociales este lunes, se puede ver a otro actor, presumiblemente un doble, usando un traje que tiene algunas características en común con el de “Batfleck”, montado en una motocicleta.

Pese a las similitudes, no se trataba de exactamente de la misma vestimenta del superhéroe usada en Batman V. Superman u otros filmes del DCEU. Por lo tanto, fans están teorizando que también podría tratarse de otro Batman y no del que vimos en esas películas. Después de todo, en el multiverso puede pasar cualquier cosa.

The Flash es dirigida por Andy Muschietti y se estrenará en noviembre de 2022.

Meanwhile, #TheFlash movie’s filming is at full steam in #Glasgow, and many locals are registering what seems to be #BatAffleck’s #Batman going for a ride in #GothamCity in #TheFlashMovie – while real #BenAffleck’s in a ride with #JLo somewhere else haha. pic.twitter.com/gzSOWN6PRb

— Luiz Fernando (@Luiz_Fernando_J) July 26, 2021