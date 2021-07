El canal de deportes ESPN llegará por primera vez al streaming de la mano de Star+, plataforma que debutará en Chile el 31 de agosto.

Según explicó la empresa en un comunicado, la app presentará “un amplio abanico de eventos y shows en vivo con su calidad inigualable de producción e imagen”.

Entre las múltiples competencias, los suscriptores disfrutarán de partidos de fútbol de la CONMEBOL Libertadores, la UEFA Champions League, UEFA Europa League, La Liga de España, Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia.

También estarán otros eventos como los Grand Slam y los torneos ATP y WTA de tenis, de la NBA, MotoGP, NFL, Tour de France en ciclismo, PGA Tour y The Masters en golf, además de lo destacado del rugby.

Al mismo tiempo, también tendrá exitosos shows producidos en la región, como SportsCenter, ESPN Fútbol 90, ESPN F360, ESPN F Show, ESPN FC, entre otros.

A esto se suman documentales como ESPN 30×30 y producciones originales exclusivamente desarrolladas para la plataforma.

Otros títulos

La oferta deportiva se unirá a otros estrenos originales y exclusivos de Star+, que incluye por ejemplo el debut de la nueva temporada de Los Simpson y el acceso a la colección completa de sus temporadas anteriores.

Entre otras producciones, los suscriptores encontrarán títulos como Only Murders in the Building de Selena Gómez; la esperada miniserie de Pamela Anderson, Pam &Tommy; así como todas las temporadas de Grey’s Anatomy.