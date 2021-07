Estamos cerca a comenzar un nuevo mes, y como siempre ya se revelaron los estrenos que Netflix traerá.

Esta vez vienen cargados de sorpresas para pequeños y adultos. Comenzando por el regreso de la organizadora profesional Marie Kondo, al desenlace de El Stand de los besos y la nueva serie de cocina de Paris Hilton, de todo hay para elegir.

Revisa aquí el listado:

Series

La directora (20/8/2021)

En una prestigiosa universidad, la primera mujer de color en llegar a ser catedrática intenta satisfacer las expectativas de un Departamento de Literatura en decadencia.

Control Z: Temporada 2 (4/8/2021)

Es un nuevo semestre en el Colegio Nacional, y parece que todos se han olvidado de Luis. Hasta que un desconocido se apodera de sus redes sociales y comienza a amenazar con vengarse de quienes hicieron de su vida un infierno.

Todo va a estar bien (20/8/2021)

Creada y dirigida por Diego Luna, esta serie sucede en la Ciudad de México y es una ‘dramedia’ que reflexiona sobre la idea de familia y las relaciones en la actualidad.

Chicas buenas: Temporada 4 (31/8/2021)

Bajo la estricta vigilancia de agentes federales, Beth, Ruby y Annie sopesan las ventajas y desventajas de su trabajo, al tiempo que también lo hacen Dean y Stan.

Clickbait (25/8/2021)

En esta serie de suspenso, ocho puntos de vista diferentes aportan pistas prometedoras sobre el autor de un brutal crimen alimentado por las redes sociales.

El Reino (13/8/2021)

Un líder religioso asume la candidatura presidencial de Argentina tras un asesinato, mientras la fiscalía busca desenmarañar la verdad.

Hit & Run (6/8/2021)

En busca de la verdad sobre la muerte de su esposa, un hombre se ve atrapado en una peligrosa red de secretos que se extiende desde Nueva York hasta Tel Aviv.

Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados (3/8/2021)

Aunque los encuentros con extraterrestres nunca se tomaron del todo en serio, muchas personas creen que la existencia de ovnis no es solo una posibilidad, sino un hecho.

En la cocina con Paris Hilton (4/8/2021)

Demostrando que cualquiera puede cocinar, Paris Hilton le pone su propia esencia a cada plato. Un show de cocina único y a puro brillo. ¡La diversión está servida!

¡A despertar la felicidad!, con Marie Kondo (31/8/2021)

Marie Kondo regresa con una serie completamente nueva y, esta vez, emprende la titánica tarea de ordenar un pueblo entero.

Titletown High (28/8/2021)

Un reality deportivo que narra la vida, tanto dentro como fuera del campo, de los miembros del equipo de fútbol americano de Valdosta High School.

Nuevo sabor a cereza (13/8/2021)

Una cineasta se muda a L. Á. en los noventa para hacer su primera película, pero pronto se ve envuelta en una psicodélica espiral de sexo, magia, venganza y… gatitos.

Valeria: Temporada 2 (13/8/2021)

Las cuatro amigas son la red de contención que cada una necesita para enfrentar las decisiones importantes, tanto en el terreno profesional como en el amoroso.

Escuadrón pastelero (11/8/2021)

Pasteleros expertos llevan los postres a otro nivel con creatividad asombrosa y ejecución épica. ¡La batalla para ganarse a los clientes comienza ahora!

Por siempre jamás (13/8/2021)

Han pasado diez años desde que él perdió a las dos personas que más amaba. Ahora se ve sumergido en otro turbulento misterio tras la repentina desaparición de su novia.

Remodelaciones de moteles (25/8/2021)

Dos empresarios hoteleros en ciernes buscan expandir su imperio con la renovación de un viejo motel en Ontario… justo cuando azota la pandemia de COVID‑19.

Los derrotados (18/8/2021)

En 1946, un policía estadounidense llega a Berlín para ayudar a formar una fuerza policial en medio de las caóticas secuelas de la guerra.

Post mortem: Nadie muere en Skarnes (25/8/2021)

Creían que estaba muerta, pero no. Ha despertado y, ahora, solo quiere beber sangre…, un vicio provechoso para la funeraria en apuros de su familia.

For Life: Cadena perpetua – Temporada 1 (1/8/2021)

Está preso por un crimen que no cometió. Ahora, recibido de abogado, se encargará de defender a otros prisioneros y de revertir su propia condena.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 5 (17/8/2021)

Khloé y el astro del básquetbol Lamar Odom celebran su primer aniversario, mientras Kourtney y Scott intentan tener otro bebé. ¡La familia Kardashian está de vuelta!

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 5 (17/8/2021)

Estas amigas y rivales —sin Carlton ni Joyce— regresan para otra temporada de copas, peleas y muchísimo glamur en Beverly Hills, la cima del drama.

Películas

Sweet Girl (20/8/2021)

Asolado por el asesinato de su esposa, un hombre (Jason Momoa) busca venganza mientras protege a la única familia que le queda: su hija.

El stand de los besos 3 (11/8/2021)

Decidida a vivir al máximo su último verano antes de la universidad, Elle planea su lista de deseos mientras lidia con todo lo que le espera con Noah y Lee.

Él es así (27/8/2021)

En esta versión de la peli Ella es así (1999), una influencer acepta un desafío: convertir en rey del baile de graduación al chico solitario del cole.

Vivo (6/8/2021)

Un kinkajú que adora la música se embarca en un viaje de La Habana a Miami para cumplir su destino y entregar una canción de amor de parte de un viejo amigo.

La nube (6/8/2021)

Una madre soltera cría saltamontes comestibles por su alto contenido proteico, pero tiene problemas para que se reproduzcan. Hasta que descubre que les gusta la sangre.

Beckett (13/8/2021)

Después de un accidente automovilístico en Grecia, un turista estadounidense queda atrapado en una intricada conspiración política que pone en peligro su vida.

El quinto set (27/8/2021)

Un jugador de tenis profesional regresa al abierto de Francia después de una mala racha para demostrarles a todos —especialmente, a sí mismo— que todavía está vigente.

En el mejor momento (18/8/2021)

Cansada de lidiar con los altibajos del mundo de las citas, una mujer con un raro trastorno genético decide poner su mirada en el amor, acompañada de sus mejores amigas.

Diarios de un intercambio (18/8/2021)

Para dar emoción a sus vidas, dos amigas se embarcan en una transformadora aventura en el extranjero como estudiantes de intercambio. ¿Evitarán meterse en problemas?

Mudanza mortal (4/8/2021)

Una joven pareja acepta un trato y se muda a una casa de ensueño para salvar su matrimonio. Pronto, eventos inquietantes revelan el turbulento pasado de su nuevo hogar.

Documentales y especiales

Bob Ross: Accidentes felices, traiciones y avaricia (25/8/2021)

La historia nunca antes vista detrás del prolífico ilustrador de paisajes y presentador de El placer de pintar con Bob Ross.

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami (4/8/2021)

Dos amigos de la infancia pasan de desertores escolares a los capos de la droga más poderosos de Miami en esta historia real de una saga criminal que duró décadas.

Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen (18/8/2021)

El asesino en serie británico Dennis Nilsen narra su vida y sus crímenes a través de una serie de escalofriantes cintas de audio grabadas desde su celda.

Shiny Flakes: El cibernarco adolescente (3/8/2021)

Max S. revela cómo construyó un imperio de drogas cuando era adolescente en la historia real detrás de la serie How to Sell Drugs Online (Fast).

Pray Away: La cruz dentro del clóset (3/8/2021)

Sobrevivientes y exlíderes de la llamada «terapia de conversión» hablan sobre el profundo daño que este movimiento causó y sigue causando a la comunidad LGBTQ.

AL DESCUBIERTO (Un estreno por semana)

De los creadores de Wild Wild Country, llega un conjunto de cinco docuseries que ofrecen una nueva mirada a historias épicas del amplio mundo de los deportes.

Estrenada semanalmente, cada película comienza en un momento crucial- la gran pelea, los Juegos Olímpicos, los playoffs- y luego profundiza en lo que sucedió más allá de los titulares, según lo contado por quienes lo vivieron, para revelar el valor, la resistencia, la angustia, triunfo, violencia, comedia y emoción bajo el sudor. Los estrenos semanales de agosto incluyen:

– AL DESCUBIERTO: La pelea entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers (10/8/2021)

Dirigida por Floyd Russ (Zion) y con imágenes nunca antes vistas, la famosa pelea Pacers-Pistons es desentrañada por quienes la vivieron.

– AL DESCUBIERTO: Pacto con el diablo (17/8/2021)

Dirigida por Laura Brownson (The Rachel Divide, Lemon), la boxeadora Christy Martin habla sobre sus batallas dentro y fuera del ring.

– AL DESCUBIERTO: Caitlyn Jenner (24/8/2021)

Dirigida por Crystal Moselle (Betty, The Wolfpack) y contada con una colección extraordinaria de imágenes de archivo nunca antes vistas, que incluyen carretes de imágenes olímpicas recientemente descubiertas y videos caseros de la familia Jenner, Caitlyn Jenner traza su vida con una nueva perspectiva desde ganar el oro hasta tomar la decisión de hacer la transición y su relación con sus hijos.

– AL DESCUBIERTO: Mafia sobre hielo (31/8/2021)

Dirigida por Chapman Way y Maclain Way, UNTOLD revela la historia de una banda inadaptada de jugadores de hockey conocida como los Trashers, que recibían órdenes del hijo adolescente de un supuesto jefe de la mafia.

Misha y los lobos (11/8/2021)

Cuando era pequeña escapó del Holocausto y vivió entre lobos. Al menos, eso es lo que cuenta. ¿Qué tanto importa la verdad en una historia tan extraordinaria?

João de Deus: Curandero y criminal (25/8/2021)

El médium João Teixeira de Faria asegura hacer milagros y cosecha fama internacional, hasta que las víctimas de los abusos horribles que cometió revelan la verdad.

Remando a contracorriente (25/8/2021)

Un documental sobre la aventura de un hombre que decidió ser el primero en remar en kayak los cuatro grandes ríos que nacen en el sagrado monte Kailash del Tíbet.

La verdad sobre John DeLorean (31/8/2021)

Desde su ascenso hasta su caída en desgracia en la industria automotriz, este documental sobre John DeLorean repasa su legado de poder, autos veloces y drogas.

RIDE ON TIME: Temporada 3 (27/8/2021)

Una nueva oportunidad para conocer más talentos —y más secretos— en el detrás de escena del maravilloso mundo de los grupos masculinos de pop de Japón.

Niños y familia

Rápidos y furiosos: Espías al volante – Temporada 5: Pacífico Sur (13/8/2021)

Cuando unos traficantes de armas rusos capturan a Tony, el equipo de Espías al volante viaja al Pacífico Sur para salvarlo y acabar con sus planes de dominación.

Tut Tut Cory Bólidos: Temporada 5 (17/8/2021)

Cory está siempre listo para todo tipo de aventuras, ya sea para ayudar a sus seres cercanos o hacer nuevos amigos.

The Loud House: La película (20/8/2021)

No es fácil ser el hijo del medio y único chico de la gran familia Loud, pero las cosas cambian para Lincoln durante el viaje de la familia a Escocia.

Mi querido Arlo (27/8/2021)

El optimista Arlo y su ecléctico grupo de amigos aprenden a vivir juntos en una comunidad donde todos tienen sus propias ideas sobre lo que significa divertirse.

Reunión familiar: Parte 4 (26/8/2021)

La reunión extendida de los McKellan continúa con más risas, alegría y magia negra familiar.

Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones (8/8/2021)

Drácula queda flechado al conocer a Ericka, la encantadora pero misteriosa capitana del crucero monstruoso que Mavis organiza para la familia.

La vida secreta de tus mascotas (16/8/2021)

Dos perros enemigos atrapados en el mundo exterior se unen con un fin común: enfrentar a una pandilla de animales furiosos que quiere atacar a los humanos.

Anime

The Witcher: La pesadilla del lobo (23/8/2021)

El mundo de The Witcher se expande con este largometraje de anime en 2D que explora una nueva y poderosa amenaza que pone en jaque al Continente.

Rey chamán (9/8/2021)

El médium Yoh Asakura se une a un torneo legendario: una batalla que se libra cada 500 años y donde se decide quién se convierte en el rey chamán todopoderoso.

EDENS ZERO (26/8/2021)

A bordo de la nave Edens Zero, un niño solitario que puede controlar la gravedad se embarca en la aventura de encontrar a una diosa espacial que concede deseos.

Monster Hunter: Leyendas del gremio (12/8/2021)

En un mundo donde los humanos y los monstruos viven en un precario equilibrio, el joven cazador Aiden lucha por salvar su aldea de las garras de un dragón.

Darwin’s Game (1/8/2021)

Kaname activa una misteriosa app en su teléfono que termina sumiéndolo en un juego que lleva la contienda a un terreno demasiado real y sobrenatural al mismo tiempo.

Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai: Temporada 1 (15/8/2021)

Sakuta, el paria de la escuela, sufrió un extraño síndrome que ataca en la pubertad, y ahora no para de conocer chicas que también lo padecen, como la actriz de TV Mai.