Richard E. Grant es el hombre tras el personaje de ‘Old Loki’, a quien pudimos ver en la escena post crédito del capítulo 4 de Loki y con mayor despliegue durante el episodio 5, llevándose muchos aplausos por su interpretación.

El actor de 64 años que cuenta incluso con una nominación al Óscar, tuvo gran relevancia para el desenlace de la serie, aunque sólo haya sido por un momento. Recordemos que este Loki mayo ayudó al Loki interpretado por Tom Hiddleston y a Sylvie para completar su misión y así poder controlar a Alioth.

En una reciente entrevista con ET sobre su personaje, Grant señaló que “había bromeado de forma intermitente a lo largo de los años con Tom Hiddleston, debido a una vaga similitud en la forma en que nos vemos, yo, una versión mucho mayor, por supuesto, sobre trabajar juntos como padre e hijo en algo. Supuse porque me pidieron que interpretara a Old Loki, pensé, ‘Oh, finalmente esta es la llamada’, debido a la similitud física. Así que eso es todo lo que sabía”.

Richard señala que lo que hizo que accediera a interpretar a este personaje fue que era un personaje viejo. “la clave está en Old Loki, porque a los 64 años, yo era mayor que cualquier otro miembro del equipo o del elenco. Entonces, esa fue la clave, pensé: “Viejo Loki, eso es todo, ahora estoy en los roles de la vejez”.

Sobre el vestuario y cómo fue para él verse por primera vez como superhéroes, confesó que fue una sorpresa. “(Me sentí) Horrorizado, porque no tenía músculos. Estaba parado allí como una especie de friki con estos frentes en Y”.

“Recuerdo que cuando era un niño en la parte de atrás de todos los cómics, solían tener estos pequeños anuncios de dibujos con un niño flaco con arena en la cara. Y solían tener estos expansores de pecho, decían: “¡Envía por uno de estos expansores de pecho y tú también podrías parecerte a Thor!” Bueno, nunca lo hice, y pensé, bueno, finalmente, cuando sea elegido como el Viejo Loki, esta será mi oportunidad. Y maldita sea, también me lo quitaron en eso. Así que estoy enojado con ellos por eso”, agrega.

En cuanto a su escena en el quinto capítulo de la serie, dice que “la cámara estaba en una gran especie de grúa que estaba en la sección más alta del estudio y yo seguía una marca en eso y tenían, creo, tres o cuatro máquinas de viento del tamaño de un avión que sacaban el Bajesus de todo. Y pensé, habiéndome preguntado si los cascos y los cuernos tenían que estar tan apretados, estaba agradecido por ellos ese día porque no se movían a pesar de la cantidad de viento que soplaba hacia mí”.

Sobre si volveremos a ver a ‘Old Loki’ en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), expresa que “todo es posible”.

“Creo que eso se debe a que su sacrificio es tan grande y está saliendo con tanta fuerza, ¿cómo superar eso si tuviera que regresar? No tengo idea. Sabes, no está dentro de mi campo hacer eso. Pero yo no diría que no, si me preguntaran. Ponlo de esa manera”, concluye.