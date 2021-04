Hay libros cuyas historias son tan impresionantes, cautivantes y entretenidas que ciertas personas deciden hacerlas audiovisualmente. Películas basadas en libros, hay varias; pero a veces un libro, o una serie de libros, contiene tanto detalle, desenlaces, personajes, historias paralelas, que, ni aún durando tres horas, la película no podría abordarla apropiadamente. Por esto, las adaptan a series.

Según un artículo de The Washington Post, el 2017 la cantidad de adultos estadounidenses que leían por placer disminuyó un 30% en trece años; y sólo, a la época, un 19% leía por entretención. En el artículo se menciona un estudio realizado en los Países Bajos que concluyó que la televisión es la causa más evidente de la disminución de la lectura en la actualidad. Se estima que un individuo pasa, en promedio, 2 horas y 45 minutos cada día frente al televisor. Esto es casi 10 veces la cantidad de tiempo que se dedica diariamente a la lectura.

Sin embargo, series de televisión y libros son similares. Al tener capítulos, y por ende ser más largas, se desarrollan en un período de tiempo que permite al espectador o lector profundizar y conocer mejor la historia. El éxito de una serie basada en un libro puede afectar directamente el éxito de la novela. Por ejemplo, el 2017, después de que se lanzó el primer trailer de El cuento de la criada (The handmaid’s tale) durante el Super Bowl, la novela, escrita en 1985, no sólo llegó a la lista de bestsellers de Amazon, sino que se agotó, según indica The Huffpost.

Un buen libro, con una historia fascinante, puede llamar la atención de un productor y ser transformada en serie para televisión. De la misma manera, una buena serie puede atrapar tanto a un espectador, que le darán ganas de saber más y, de esta manera, leer el libro. A continuación te dejamos 4 series que están basadas en libros:

1. The haunting of Hill House (La maldición de Hill House)

The Haunting of Hill House es una novela escrita por la estadounidense Shirley Jackson en 1959, de terror gótico. La historia del libro es muy diferente a la de la serie: en el escrito, es un grupo de 19 desconocidos que van juntos a la mansión con el fin de estudiarla. Por otro lado, la serie de Netflix trata de la familia Crain: Olivia, su esposo Hugh, y sus cinco hijos.

Durante el verano de 1992 se cambian a una nueva casa, Hill House, que es una mansión, con el fin de renovarla para luego venderla y construir la casa de sus sueños, diseñada por la matriarca. El proceso de reparación se extiende más de lo planeado debido a fallas inesperadas, lo que obliga a los Crain a estar más tiempo del que pensaban en la mansión. En este período, la familia experimenta sucesos paranormales, lo que desencadena una tragedia que los fuerza a huir. Veintiséis años después, los sobrevivientes se reúnen luego de otra fatalidad y juntos, reflexionan en cómo su estadía en Hill House los afectó a todos, como familia y como individuos. Lo que tienen en común ambas historias es la casa.

La serie televisiva fue creada y dirigida por Mike Flanagan, producida por Paramount Television y Amblin Television, para Netflix. Esta primera temporada es la primera entrada de la serie The Haunting. La serie se estrenó en octubre del 2018 y la segunda temporada, The Haunting of Bly Manor, se estrenó el mismo mes pero dos años más tarde. En Hill House, la trama se presenta en dos líneas temporales: pasado y presente. Muestran las experiencias paranormales que los hermanos vivieron tanto en la mansión como en la actualidad. A estas temporalidades paralelas, se le suman flashbacks que viven cada uno de los hijos Crain de la noche en que debieron huir de Hill House.

La diferencia más grande entre la novela y la serie de Netflix, más allá de el centro de la trama, es la presencia de fantasmas que se muestran en la pantalla. Shrirley Jackson, en el libro, mantiene al lector expectante, siempre atento, y apela al miedo sin exponer a los fantasmas. En la obra de Jackson, son las mentes las que están embrujadas, y todos buscan explicaciones racionales, excepto Eleanor (Nell).

En el libro, un grupo de extraños se reúnen en la mansión bajo orden de un médico, con el fin de realizar un experimento en busca de evidencia de actividad sobrenatural. Los individuos no pueden dejar la casa por este motivo, pero la descripción en la obra hace más difícil empatizar con los personajes debido a la sensación clínica y calculada que genera el experimento. En cambio, en la serie televisiva, es una familia que quiere remodelar la mansión para luego revenderla. Es más fácil relacionarse con los personajes, entender y profundizar en las relaciones entre ellos y cómo la casa afecta sus vidas.

2. Alias Grace

La novela Alias Grace es una ficción histórica escrita por la canadiense Margaret Atwood, publicada en 1996. La trama trata sobre la pareja de James McDermott y Grace Marks. Ambos trabajaban para Thomas Kinnear, quienes en 1843 lo asesinaron a él y a su ama de llaves, Nancy Montgomery. La obra es una ficción histórica ya que, a pesar de estar basada y contar hechos reales, se realiza en base al doctor Simon Jordan, que está estudiando el caso de Grace y que no existió.

Tanto en el libro como en la serie, la historia trata de Grace, quien luego de ser condenada por los asesinatos, es contratada en prisión para servir como empleada doméstica en la casa del gobernador de dicho lugar. Un grupo de individuos espera que Grace sea indultada y luego liberada, ya que ella no tiene recuerdos de lo que sucedió el día de los asesinatos, además de exhibir lo que serían, aparentemente, síntomas de histeria. Por esto último, el doctor Simon Jordan, psiquiatra, entra a la trama, para entrevistarla y con la esperanza de revelar que no es una criminal.

En ambos formatos, la historia avanza a través de las conversaciones entre Marks y Jordan, tratando de recordar lo que sucedió, comparándolo con información existente, y conociendo la historia de vida de Grace. Un evento que siempre destaca es cuando se hizo amiga, y luego la defunción, de Mary Whitney. Hacia el final, se le realiza una sesión de “neuro-hipnosis” a Grace, con el fin de ponerla en trance y explorar su memoria inconsciente. Sin embargo, la voz que comienza a hablar es la de la difunta amiga, que declara ser ella quien se apodera del cuerpo de Grace cada cierto tiempo y que, de este modo, fue quien cometió todos los crímenes de los que se le acusa.

A pesar de que es imposible que una serie o película sean idénticas a un libro, o al revés, los fanáticos de Atwood han declarado estar sorprendidos de lo similar y prolija que fue la producción de Netflix. Por ejemplo, la colcha que Grace pasa su vida cosiendo es una de las metáforas más poderosas del libro. Las colchas representan el hogar y son referencias bíblicas, además de armarse por pedazos. El paralelismo entre la historia de Grace Marks y la creación de una colcha se ve en que, tanto la serie como el libro, se construyen a base de fragmentos de narración, de escenas, de detalles, que, al final, cuando ya todo se unió, se puede contemplar en su totalidad.

3. Sharp objects (Heridas abiertas)

Sharp objects es un miniserie de HBO basada en la novela homónima escrita por Gillian Flynn, la autora de Gone Girl (Perdida). HBO estrenó el programa el 2018, 12 años después de la publicación del libro.

En ambas, la historia se mantiene y sigue a Camille Preaker, una periodista alcohólica que recientemente fue dada de alta de un hospital psiquiátrico luego de episodios de autolesiones. Al volver a trabajar, su editor le pide que vaya a Wind Gap, Missouri, el pueblo natal de Camille, a cubrir los asesinatos de dos niñas. La protagonista no regresaba a Wind Gap hacía mucho tiempo y al llegar, los recuerdos afloran en su piel, lo que HBO muestra mediante flashbacks. En su casa de infancia está su madre Adora, una socialité del pequeño pueblo, su esposo, y su hermana menor, Amma.

En la miniserie, de tan solo 8 capítulos, explica qué sucedió con Camille luego de que ella, voluntariamente, ingresara al centro de rehabilitación. En la producción de HBO esto se narra a través de recuerdos de la protagonista, que muestran que desarrolló una amistad con su compañera de cuarto, Alice, quien nunca es mencionada en el libro. La relación que ambas desarrollaron influyó profundamente en Camille; mientras que en el libro apenas se menciona el tiempo que pasó en el hospital psiquiátrico y parece no haber tenido relación alguna con su compañera de cuarto.

En la producción de HBO se insinúa en más de una ocasión que Adora podría estar teniendo una aventura amorosa con el jefe de policía, Bill Vickery. También, en una escena, Amma está en la escuela y toma la mano de su profesor de teatro, Kirk Lacey, lo que claramente pone al adulto incómodo. Ninguna de estas dos cosas suceden en el libro, y los fanáticos y seguidores de Flynn creen que se agregaron para distraer al espectador, entregando más pistas falsas. Sin embargo, una de las diferencias más grandes es el final de la historia y cómo se descubre.

4. The Witcher

The Witcher, o Saga de Geralt de Rivia o la Saga del brujo en español, es una serie de seis libros y 15 historias escritas por el autor polaco Andrzej Sapkowski. Las historias giran en torno al “brujo”, Geralt de Rivia. Los brujos son cazadores de bestias que, desde niños, desarrollan habilidades sobrenaturales. Los libros de Sapkowski han sido adaptados para ser videojuegos, películas, novelas gráficas, y series de televisión. Las creaciones del polaco han cultivado una fuerte base de seguidores.

Una de las diferencias más destacadas entre los fans es que las novelas giran en torno a Geralt, y en la serie profundizan mucho en otro personajes, como Yennefer y su pasado. Otros personajes sufrieron transformaciones en sus personalidades de la pantalla comparadas a las de los libros. Por ejemplo, en plataformas como Reddit, se han abierto debates para discutir si la reina Calanthe fue personificada como una mujer racista en la serie, comparada a su versión literaria.

Una diferencia que no sorprendió fue que el personaje de Triss apareciera antes en la serie de Netflix de lo que lo hace en los libros. Triss siempre fue un personaje favorito de muchos, tanto en las novelas como en los juegos, teniendo un rol prominente en las tramas. Sin embargo en las novelas no aparece hasta la tercera, y, por Netflix, desde la primera temporada ya está presente.

“La segunda temporada se centrará en que, convencido de que Yennefer murió en la Batalla del Monte de Sodden, el Lobo Blanco decide llevar a la princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce: Kaer Morhen, el hogar de su infancia. Pero, mientras los reyes, elfos, humanos y demonios luchan por la supremacía más allá de las murallas, Geralt de Rivia debe proteger a la Leoncita de Cintra de un peligro mucho mayor: el misterioso poder que ella misma lleva dentro” según informó Radio BíoBío. Hace un mes, anunciaron que habían terminado el rodaje de la segunda temporada y ya estaban en proceso de edición.