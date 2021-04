Ad portas del último capítulo de la mini serie “Falcon y el Soldado de Invierno”, Marvel Studios lanzó en redes sociales una “sugerencia” a sus telespectadores: una lista con películas y episodios para ver en la previa al estreno final.

“#FalconAndWinterSoldierFinale casi está aquí. Celebra con tu propia maratón de Marvel Studios en

@DisneyPlus, y revive cada momento con Sam y Bucky que llevaron a esto”, señalaron.

“¡Echa un vistazo a nuestra lista a continuación y sigue las sorpresas a lo largo del día!”, agregaron desde Marvel, junto a una fotografía que propone un orden para la maratón.

The epic #FalconAndWinterSoldierFinale is almost here. Celebrate with your own Marvel Studios Marathon on @DisneyPlus and relive every moment with Sam and Bucky that has led up to this. Check out our lineup below and follow along for surprises throughout the day! 👇 pic.twitter.com/1tLf56uonv

— The Falcon and The Winter Soldier (@falconandwinter) April 22, 2021