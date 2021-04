Death Note es uno de los anime más famosos y reconocidos de todos los tiempos, por lo que sus adaptaciones a la pantalla grande y diferentes remakes han sido muchos. Dentro de este listado, tal vez el más infame fue la versión live-action de Netflix hecha el año 2017.

Esta película, dirigida por Adam Wingard, (Godzilla vs. Kong), rompía con los personajes establecidos de la obra original de Tsugumi Ōba y Takeshi Obata.

Además no desarrollaba las ideas más atractivas que tenía la serie, por lo que la mayoría del público general y la crítica la evaluaron de manera negativa.

A pesar de esto, Netflix no se ha dado por vencido con esta franquicia y ya planea una nueva entrega, de nuevo con Wingard a la cabeza, pero esta vez escrita por Greg Russo, guionista de la nueva Mortal Kombat.

“Se trata de traer una propiedad increíble para los fans y tratar de hacerlo bien. Y Death Note, soy un gran fanático del manga, soy un gran fanático del material fuente original (…) es que quería volver al material original”, indicó Russo en una entrevista realizada a We Got This Covered.

“Quería volver a lo que hizo que el material original fuera tan genial, por lo que estamos haciendo algo realmente genial con él”, agregó.

Aparte de lo dicho por el creativo, aún no tenemos ninguna información sobre alguna fecha de estreno estimada o que parte de la historia se adaptará. ¿Estará esta versión a la altura? Esperemos que sí.