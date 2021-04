Esta domingo será la ceremonia de los Óscar 2021, en la cual una cinta chilena postula en la categoría de Mejor Documental. Se trata de El Agente Topo, producción de Maite Alberdi que aborda la vida en un asilo de ancianos contada desde la perspectiva de un infiltrado: don Sergio.

La producción combinó actuaciones y relatos originales de personas de la tercera edad, dejando personajes icónicos, como el propio don Sergio y la señora Berta, su enamorada dentro del lugar.

Sin duda, uno de los momentos más conmovedores de la película fue cuando Bertita se acercó a Sergio en el patio del asilo de la comuna de El Monte y le pidió que la acompañara al banco, debido a que quería conocerlo más.

Desafortunadamente, el hombre en ese momento le explica que no está preparado para iniciar una nueva relación, debido a que hace poco tiempo había quedado viudo del “amor de su vida”.

Una de las situaciones que genera más confusión de la película es saber si los personajes están actuando o sus diálogos son reales. Al perecer, en el caso de Berta se trataría de una interpretación, al igual que en el caso de Sergio Chamy.

Recientemente La Cuarta sacó a la luz unas declaraciones del hombre en Revista Sábado, donde puso en duda que su amiga en el asilo se hubiese enamorado de él.

“Después supe por el correo de las brujas que esta señora era actriz y a lo mejor ella estaba actuando conmigo”, expuso en ese entonces.

“Yo quería que la sacaran del guion, pero Maite (Alberdi) me decía que no estaba en ninguna parte y que, de hecho, no había guion”, agregó.

De acuerdo al citado medio, todo indica que Bertita en realidad también estaba actuando, ya que anteriormente había tenido trabajos en televisión, pese a que es docente de profesión.

Uno de ellos hace alusión a la recordada publicidad de pastillas “Media Hora”, en la cual Carlos Caszely tiene una conversación con su madre, interpretada por Berta, a quien le cuenta su pena por haber perdido un penal jugando por Chile.

Ante esto ella simplemente dice: “No importa, hijo. En dos semanas más, ¿quién se va a acordar?”.

Asimismo, en 2009 también registró una aparición en la franja política de Franco Parisi, más en específico en una serie de capítulos llamada “Vamos a sacrificarlo todo”.

Hay que señalar que don Sergio y la directora Maite Alberdi viajaron esta semana a la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos, para ser parte de la ceremonia de los Premios Oscar.