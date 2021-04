Este domingo se estrenó la esperada segunda temporada de Luis Miguel, la serie, producción que ha gozado de gran popularidad.

La producción cuenta nuevamente con Diego Boneta en el papel protagónico, y en estos nuevos capítulos ahondará mucho más en las polémicas que vivió la estrella mexicana en su etapa más adulta.

La serie regresó a casi tres años del estreno de la primera temporada, la cual fue un éxito rotundo en Latinoamérica, dando un nuevo aire a la carrera del llamado “Sol de México”, quien llevó a cabo varias giras por el continente, presentándose también en Chile.

Este nuevo ciclo había generado gran expectación por la forma en que había terminado el anterior. Por lo mismo, el estreno de los dos primeros episodios de esta nueva temporada se convirtió en tendencia rápidamente en redes sociales.

Titulados “Qué nivel de mujer” y “Noche de paz”, estos capítulos ya están disponibles en Netflix. A partir del próximo 25 de abril se estrenará un capítulo cada domingo.

A continuación te dejamos con algunas reacciones y memes que dejó el regreso de Luis Miguel, la serie. Ojo, porque algunos podrían contener spoilers.

— “Acaso seré el único que no le interesa la serie de Luis Miguel”

— Play Us (@playusnews) April 19, 2021

O sea que todavía no nos van a decir qué le pasó a Marcela… 😒 #LuisMiguelLaSerie2 pic.twitter.com/m18MQjGnOz

Resulta que la mujer en el banco no era Marcela #LuisMiguelLaSerie2 pic.twitter.com/HEgYhgOLsT

No estoy llorando solo se me metió un Hasta que me olvides 🎵 en los ojos #LuisMiguelLaSerie2 pic.twitter.com/NzCXlxzBix

— Diego Didier (@elbrogramador) April 19, 2021