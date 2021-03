Russell Crowe se unirá al Universo Cinematográfico Marvel en Thor: Love And Thunder. El actor ha fichado por la cinta protagonizada por Chris Hemsworth en un papel hasta ahora desconocido.

Los rumores comenzaron el 26 de marzo, cuando Crowe fue captado en un partido de rugby en Sídney junto a Hemsworth, el director Taika Waititi, Natalia Portman, quien da vida a Jane Foster, y Tessa Thompson, que encarna a Valkyria.

Según Deadline, Marvel esperaba mantener su participación en la cinta en secreto para sorprender a los espectadores con un “divertido cameo”, pero este pequeño desliz ha obligado a confirmar su participación.

Here are some more photos of Chris Hemsworth, Taika Waititi, Tessa Thompson Natalie Portman, and Jeff Goldblum in Sydney today. Some other people in these photos include Russell Crowe and Isla Fisher

(via Getty Images) pic.twitter.com/9z2617EOAf

— Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) March 26, 2021