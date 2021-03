Además de “House of the Dragon”, HBO alista al menos tres spin-off de “Game of Thrones”, incluida uno a cargo del creador de “Roma”, Bruno Heller, y otro basado en la historia del legendario fundador de Dorne.

Así lo confirma el portal de The Hollywood Reporter, donde especifican que la cadena trabaja en un trío de ideas basadas en el universo creativo de George R.R. Martin.

Uno de estos proyectos se titula tentativamente “9 Voyages”, con Heller al mando. Su trama, sigue los pasos de Lord Corlys Velaryon, también conocido como “The Sea Snake”. Dicho personaje también será parte de “House of the Dragon”, bajo la interpretación de Steve Toussaint.

El segundo proyecto se conoce entre los productores como “10,000 Ships”, y gira en torno a Nymeria, el antepasado de la Casa Martell que fundó el reino de Dorne. La historia, por lo mismo, se desarrollaría al menos mil años antes de los acontecimientos de “Game of Thrones”.

Otra iniciativa se ambienta en King’s Landing, el laberíntico barrio donde nacieron Davos Seaworth y Gendry Baratheon. Estas propuestas se suman a una adaptación de los “Cuentos de Dunk y Egg”, saga de novelas escrita por el mismo George R.R. Martin.

“House of the Dragon”, por su parte, iniciará su rodaje en abril, con Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Paddy Considine y Matt Smith en los roles protagónicos.

Aquí, la historia se centrará en la Casa Targaryen, 300 años antes de los eventos en la afamada serie de HBO. Su estreno, está agendado para 2022.