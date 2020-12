Sin lugar a dudas, la década de los 90′ es una que pasará a la historia como de las más memorables. Para los nostálgicos, éste fue el período en que se popularizaron consolas como la Super Nintendo, en que MTV era el canal por excelencia de los jóvenes y en que Nickelodeon nos dejó algunos de los programas más recordados, como ¡Oye, Arnold! y las Leyendas del Templo Escondido.

No obstante, en materia cinematográfica uno de los momentos cúlmines se registró a inicios de la década, tras el estreno a nivel global de la película navideña por excelencia: Home Alone, más conocida en Latinoamérica como Mi Pobre Angelito.

La cinta, protagonizada por el entrañable Macaulay Culkin y los veteranos Joe Pesci (Buenos Muchachos; Casino) y Daniel Stern (Relámpago Azul), se estrenó en las salas de cine de nuestro país el 25 de diciembre de 1990 y rápidamente se convirtió en un éxito de taquilla en todo el mundo, recaudando más de 476 millones de dólares -cifra muy superior a los USD 18 millones que tuvo como presupuesto-.

Y es que la historia del pequeño Kevin McCallister y su familia que lo “abandona” en vísperas de Navidad no dejó a nadie indiferente, volviéndose año a año en uno de los filmes más vistos durante estas fiestas.

Para celebrar el aniversario número 30 de la cinta dirigida por Chris Columbus (Gremlins; Harry Potter y la Piedra Filosofal) y producida por John Hughes (El Club de los Cinco; 101 Dálmatas), a continuación te compartimos 10 curiosidades sobre Mi Pobre Angelito que te llenarán de nostalgia por este clásico.

(1) La idea original era tan potente que se escribió en tiempo récord

Muchos concuerdan en que la idea original tras Home Alone es realmente buena, y que el guion del filme atrapa no sólo por la trama en general, sino que además por todas las situaciones divertidas que Kevin y los ladrones que acechan su hogar atraviesan en los 103 minutos que dura la producción.

Por ello, no es de extrañar que Hughes haya escrito el primer borrador del guion en apenas 9 días. De acuerdo a la revista Chicago Magazine, la idea de la cinta se desarrolló luego de un viaje familiar de John a Europa. “Pronto me iba de vacaciones y, mientras hacía una lista de todas las cosas que no quería olvidar, pensé, ‘Bueno, más vale que no me olvide de mis hijos’. Luego pensé, ‘¿qué pasaría si dejo a mi hijo de 10 años solo en casa? ¿Qué haría él solo en casa?"”.

Y el resto es historia.

(2) Culkin improvisó uno de los momentos más icónicos de Mi Pobre Angelito

Sin lugar a dudas, una de las escenas más recordadas del filme es aquella en que Kevin se mira en el espejo tras ponerse una loción post-afeitado. Y, pese a lo que pudiera pensarse, esta escena fue totalmente improvisada por el actor de entonces 10 años.

“Si te pones algo en tu cara que quema, la mayoría de las personas sacaría sus manos de inmediato. Así que mi instrucción para él fue que, cuando se golpeara la cara, moviera sus manos y gritara. Y creo que en su primera toma, él mantuvo sus manos en sus mejillas. Es divertido pensar que ese icónico momento fuera un accidente“, dijo Columbus al medio Insider.

(3) La grabación con la que Kevin “se defiende” de los ladrones no es una película antigua

Éste es uno de los datos que más sorprende a los fanáticos de la película. Y es que la cinta que Kevin ocupa de sonido de fondo cuando está solo en casa, titulada ‘Angels With Filthy Souls’, no es una vieja película de la década de los ’40 a la que la producción echó mano.

Muy por el contrario, se trata de un cortometraje realizado exclusivamente para Home Alone.

(4) La escena final fue una de las primeras que se grabó

Mi Pobre Angelito se filmó en la ciudad de Chicago durante febrero, es decir, en pleno invierno estadounidense. No obstante, el clima no cooperó mucho con el esquema festivo y nevado de la cinta.

Por ello, cuando en el segundo día de filmación una tormenta de nieve azotó la ciudad, la producción aprovechó la oportunidad para registrar de inmediato la escena final de la película, en la cual Kevin se despierta el día de Navidad y se reúne con toda su familia.

(5) Uno de los momentos más emotivos estuvo cerca de no concretarse

Para muchos el personaje del viejo Marley, el amenazante vecino de Kevin, es uno de los más enigmáticos del filme. No obstante, una de sus escenas más emblemáticas no estuvo planeada.

Y es que Hughes no permitió muchos cortes improvisados dentro del filme, sin embargo, Columbus fue enfático en darle un toque dulce al personaje del actor Roberts Blossom que siempre recordaremos por su penetrante mirada.

En específico, el director logró colar la conversación entre Marley y Kevin: “Yo añadí el momento en que Marley le contaba que no había podido ver a su nieta. También agregué una de las últimas partes de la película cuando Kevin ve que Marley se reúne con su nieta. Probablemente, ese es el momento que me puso más orgulloso de toda la cinta”, comentó al medio Insider.

(6) La escena de la araña fue (muy) real

Muchos espectadores cerraron un ojo con la escena de la araña en la cara de Marv, uno de los malhechores de la película. Pero, pese a que algunos creyeron que se trataba de una araña de mentira, lo cierto es que era un espécimen real que dio un gran susto al actor Daniel Stern, informaron en la web BuzzFeed.

Para que la escena resultara perfecta y no hubieran repeticiones, Stern la filmó en una toma y debió fingir el grito, de modo de no espantar a la araña.

(7) Las secuelas que no se filmaron al modo de Colombus

El director de Home Alone quería producir dos secuelas del filme de forma simultánea, justo luego del éxito alcanzado por la primera cinta.

La razón era simple: el ejecutivo no quería que Culkin creciera de forma notable ante la pantalla grande. Sin embargo, el estudio detrás de la película no accedió a la idea de Chris.

Pese a ello, Colombus se salió con la suya once años después: en 2001 dirigió Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera película de la saga del joven mago, y apenas un año después lideró su segunda entrega, Harry Potter y la Cámara Secreta. En ambas cintas, los actores lograron mantener su aspecto juvenil gracias a la “técnica” del director.

En tanto, Home Alone tuvo una secuela en 1992 titulada Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York, la cual también fue protagonizada por Culkin y replicó el éxito de su predecesora.

(8) Un director preocupado hasta el mínimo detalle

Uno de los datos poco conocidos sobre Home Alone tiene relación con una fotografía. De acuerdo a BuzzFeed, para la imagen que muestra a la novia del hermano mayor de Kevin, Buzz, se utilizó a un niño en vez de una niña debido a que el director no quería hacer sentir mal a una chica por la forma en que lucía.

(9) La casa de la familia McCallister realmente existe

Según informó BuzzFeed, la casa está ubicada en Winnetka (Illinois, EE.UU.), un suburbio 34 kilómetros al norte de Chicago, y fue vendida en 2011 a 1.58 millones de dólares.

En 1990, la familia que entonces adueñaba el inmueble se mantuvo en su hogar la mayoría del tiempo en que duró la filmación y, de acuerdo a lo reportado, disfrutaron cada momento.

Incluso, Colombus dijo que la familia le preparó chocolate caliente a todo el elenco y que continuamente los invitaba a pasar a su interior.

(10) Un actorazo fue considerado para el rol del ladrón Harry

Si bien es imposible ver a Harry en otro actor que no sea Joe Pesci, lo cierto es que la producción de la película tuvo en mente a otro legendario intérprete para el rol.

Se trata nada menos que de Robert De Niro, reconocido mundialmente por sus actuaciones en cintas como El Padrino, Taxi Driver y Hombres de Honor, entre muchas otras. Sin embargo, Colombus declaró que el actor nunca consideró seriamente tomar el papel.

“Lo conversamos un poco de manera interna, pero cuando Pesci dijo que sí, yo estaba anonadado” y le di el personaje, dijo el director a Insider.

Y tú ¿Conoces algún otro “secreto” o curiosidad de este gran filme?