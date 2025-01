El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, recordó su infancia y posteriores años en los que aún no era un cantante famoso, abordando una compleja situación de salud mental.

Fue en una entrevista con “The Zane Lowe Show” de Apple Music 1, que el intérprete confesó la fuerte depresión que padeció a sus 20 años, según señala People.

El puertorriqueño, que hoy tiene 30 años, y disfruta de su nuevo álbum, “Debí tirar más fotos”, abordó el tema del envejecimiento en la conversación, detallando cómo a sus 20 años se sintió “viejo” y creyó que estaba en el final de su vida. Pensamiento que le provocó una depresión.

Bad Bunny revela que tuvo una fuerte depresión a sus 20 años

“Todavía soy joven, pero acabo de cumplir 30 años. Recuerdo que cuando cumplí 20 estaba deprimido. Pensé que iba a morir“, comienza diciendo en la entrevista.

“Era el final de mi vida. Pensé: ‘¡Oh, Dios mío, tengo 20 años!’ ‘¡Soy un maldito viejo!’ ‘¡Estoy a punto de morir!’ ‘¡Este es el final!’”, contó al presentador Zane Lowe.

En aquel tiempo el cantante estudiaba y trabajaba en una tienda y a su corta edad sintió que tenía muchas cosas de que preocuparse, lo que provocó aquella sensación.

Esto último también lo relaciona con que es una persona “muy emotiva”.

“A veces pienso demasiado en todo. Estoy aprendiendo a no pensar demasiado y a confiar en la vida, en Dios, en el proceso y en todo, y a disfrutar el momento”, dijo.

Reflexión a sus 30 años

Por ello, también hizo una reflexión de lo que ocurre ahora después de 10 años de su depresión: “Tengo 30 años, la gente empieza a preguntarte: ¿Te vas a casar? ¿Vas a tener hijos? Y empiezas a pensar: ¿Estoy equivocado?”, agregó.

Tras aquel recuerdo, el cantante de “Me porto bonito”, también abordó sus años en la industria de la música.

“He estado reflexionando sobre toda mi vida, mi historia y también sobre mi carrera, durante todos estos años”, dijo Bad Bunny.

“Estoy a punto de cumplir 10 años en la industria. Y eso es una locura porque a veces siento que soy un novato, ‘¡este es mi primer año!’ ‘Este es mi primer álbum para mí"”, mencionó.

Recordemos que el cantante acaba de lanzar su nuevo álbum en el que hace un recorrido por sus raíces y su infancia en Puerto Rico.

En ese sentido también abordó lo “tímido” que es y los pocos amigos que actualmente tiene y que le cuesta hacer.

“Siempre me costó hacer amigos… Por eso siempre he tenido los mismos amigos desde que era niño. Y no soy antisocial en cierto modo, me cuesta dar un paso al frente. Tengo muchos hábitos muy extraños de la infancia”, concluyó.