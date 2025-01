Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

The Vivienne, reconocida drag queen y primera ganadora de RuPaul\'s Drag Race UK en 2019, falleció repentinamente, generando conmoción en el mundo del entretenimiento y la comunidad LGBTQ+. Michelle Visage, juez en el programa, confirmó la noticia y rindió homenaje a su amiga, recordándola como un ser inspirador. The Vivienne, cuyo nombre real era James Lee Williams, destacaba por su estilo glamoroso, talento para la comedia y apoyo a la inclusión LGBTQ+. Artistas como Bimini Bon Boulash y Cheryl The Queen expresaron shock y amor por ella en redes sociales, recordando su legado como una figura prominente en el Reino Unido.