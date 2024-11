Shakira sorprendió al anunciar en redes sociales que regalará su lujoso auto, un Lamborghini Urus 2022, explicando que ya no lo necesita y que fue un regalo simbólico para marcar un nuevo comienzo en su vida al mudarse a Miami.

Shakira anunció recientemente en redes sociales que está regalando su auto de lujo, un Lamborghini Urus 2022. La cantante explicó por qué lo compró, dando a entender que ya no lo necesita.

En un video que posteó en TikTok, dijo que “voy a dejarlo ir, y se lo daré a alguien para que se divierta tanto como yo y lo aprecie”.

En el mismo video previamente comentó que “cuando nos mudamos a Miami estaba cerrando una etapa y abriendo una nueva. Así que decidí darme un pequeño regalo como símbolo de este nuevo comienzo“.

“Quería limpiar mis lágrimas y ver la vida de manera más optimista, así que decidí tener un auto llamativo. ‘Dije: ‘okay, estoy Miami, vamos a tener un auto morado y algo con un motor muy ruidoso"”, contó.

“De pronto descubrí que este auto no iba a cambiar nada, pero la gente quería subirse en él, la gente que me rodea con amor y afecto. Me hicieron sentir que podía hacer lo que sea y realmente salir adelante”, continuó.

♬ Soltera – Shakira @shakira Lo prometido es deuda! Confirmo! Voy a regalar mi carro a alguien que de verdad lo quiera tener y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame! #ElCarroDeShakira

¿Cómo Shakira regalará su auto de lujo?

En otra publicación que hizo en su Instagram, Shakira explicó que el sorteo es gratuito y solo aplica para residentes de Estados Unidos, mayores de 18 años.

Las inscripciones finalizan el 29 de noviembre y el sorteo se hará en vivo el 6 de diciembre por el programa Despierta América.

“Voy a regalar mi carro a alguien que de verdad lo quiera tener y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame! “, escribió.