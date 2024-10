Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

"Conmoción en el mundo artístico por la repentina muerte del excantante de One Direction, Liam Payne, en Argentina. El equipo del SAME acudió al hotel Casa Sur Palermo tras un reporte de un hombre agresivo bajo efectos de drogas o alcohol, encontrando al británico fallecido por una caída. Imágenes de la habitación evidenciaron disturbios, un televisor roto y sustancias sospechosas. Payne estaba en el país para reunirse con su excompañero de banda y su novia, Kate Cassidy. La policía respondió a disturbios reportados en la habitación, y los servicios de emergencia confirmaron la gravedad de las lesiones de Payne. No había posibilidad de reanimación."