Estas celebridades son conocidas a nivel mundial, sin embargo, por alguna razón las conocimos ya adultas y hay muy pocos registros de cómo lucían cuando eran jóvenes o en su infancia.

Pocas son conocidas las imágenes de Donald Trump, el candidato presidencial que busca su segundo mandato en Estados Unidos, ya que su fama a nivel mundial llegó cuando ya era un destacado inversionista y presentador de televisión en Estados Unidos.

Lo mismo pasa con Albert Einstein, cuya particular melena estamos acostumbrados a ver, pero cómo era de joven, pocos lo saben.

Aunque esto no aplica solo a ellos, Maggie Smith, que murió hace algunos días, revivió sus imágenes como una joven actriz en sus inicios en el espectáculo.

Aquí te dejamos un listado de aquellas celebridades que, seguramente, nunca viste ver de joven.

Las celebridades que nunca viste de jóvenes

El británico, Patrick Stewart, comenzó su carrera a los 9 años cuando estaba en el colegio, sin embargo, no logró obtener papeles importantes hasta que en 1987 viajó a Los Ángeles, California, y entró en Star Trek: The Next Generation, entre 1987 y 1994.

El camino de su carrera sólo es éxito tras éxito, sin embargo, cuando este llegó el actor ya tenía 47 años, por lo que pocos conocieron cómo era en su juventud. A sus 84 años se mantiene en la industria, sin embargo, si estás con la duda, aquí lo puedes ver de joven.

Otro que tiene su sello personal es precisamente Albert Einstein, el físico alemán se hizo famoso por ser uno de los científicos más importantes y populares del siglo XX.

Gracias a él pudimos entender el desarrollo de la Teoría de la Relatividad, que derivó en el estudio científico del universo.

Famoso también por obtener el premio Nobel de Física y ser considerado el “padre de la bomba atómica”, se le recuerda particularmente por su especial estética, con una melena que hasta hoy lo identifica. Sin embargo, forma parte de las celebridades que pocos vieron de jóvenes.

Otra británica que sorprendió a todos, sobre todo con su belleza en su juventud, es Maggie Smith, una de las actrices más talentosas del Reino Unido y que muchos conocen gracias a su papel como la profesora Minerva McGonagall en las películas de la saga Harry Potter.

Lo cierto es que Maggie Smith comenzó su carrera muy joven, cuando las tablas del teatro Oxford Playhouse la recibieron, y además debutó en Broadway en 1952, cuando recién tenía 18 años.

Por eso a muchos emocionó verla de joven, ya que la generación actual se encantó con su trabajo en producciones donde ya tenía una avanzada edad.

Los Presidentes de Estados Unidos en su juventud

El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene 81 años, edad que le impidió postularse por segunda vez al cargo debido a su precario estado de salud que, para muchos, no habría resistido un segundo mandato, considerando que el cargo es uno de los más importantes en la política mundial,

Sin embargo, aunque muchos lo reconocen desde que asumió como Vicepresidente de Barack Obama, la realidad es que Joe Biden también fue joven y uno muy atractivo a juicio de varias seguidoras que descubrieron otra cara del presidente en su juventud y así lo demuestra la siguiente imagen.

Donald Trump, quien actualmente está en plena campaña presidencial para instalarse en nuevamente en la oficina oval, no está muy lejos de Joe Biden en edad, ya que es sólo tres años mejor que él. Aunque para ser realistas, se conserva mejor que el actual presidente de Estados Unidos.

Por lo mismo, hay pocas imágenes públicas de Donald Trump, considerando que la fama la comenzó a alcanzar en los 90, cuando dirigía los concursos de belleza Miss USA y Miss Universo. Luego, en el 2004, su reality “El aprendiz”, que duró hasta 2015, le dio fama mundial que finalmente derivó en que se convirtiera en una carta presidencial para los Republicanos que en ese momento no tenían muchas opciones para proclamar en las urnas.

Para cuando se hizo famoso, Trump ya era mayor de 40 años, por lo que te sorprendería que este jovencito de la imagen es precisamente el candidato a la presidencia de Estados Unidos.

¿Estas celebridades fueron jóvenes?

A sus 87 años, según IMDB Morgan Freeman tiene una carrera impresionante donde interpretó al presidente de Estados Unidos, Nelson Mandela, Dios o simplemente prestó su voz como narrador, sin embargo, pocos lo conocen como el joven que era en su natal Memphis.

Otro que pocos conocen de joven es Rowan Atkinson, el popular Mr. Bean y comediante británico lleva una basta carrera en la televisión y el espectáculo en el Reino Unido y el mundo. No por nada tuvo un papel estelar en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres.

12 años después, a sus 69 años, sigue en el espectáculo, al que llegó joven, pero con una apariencia que posiblemente lo envejecía gracias a los atuendos que llevaba, por lo que pocos lo podrían reconocer así:

A sus 78 años, Dolly Parton sigue asociada a su particular estilo con una cintura muy delgada y un cabello que jamás pasa desapercibido. Por eso puede resultar raro verla cuando era una jovencita que recién entraba al mundo del espectáculo.

Finalmente, Anthony Hopkin, quien ya tiene 86 años, sigue coleccionando premios a una brillante carrera, como el Oscar, que ganó a los 84 años por su papel en The Father.

Últimamente, es posible verlo en Instagram, donde es un activo usuario, mostrando parte de su vida o incluso, un baile con Ian McKellen. Pero, ¿cómo era de joven? Lo puedes ver aquí.