Las “bodas del año” son grandes eventos, que llaman la atención por los detalles ostentosos e invitados de lujo. Y en 2016, se celebró una boda que involucró a los Luksic -una de las familias más ricas de Chile- y el cantante italiano Al Bano.

Justamente, hace 8 años, contrajeron matrimonio Cristel Carrisi, unas de las hijas del intérprete de “Felicitá”, junto a Davor Luksic, uno de los herederos del grupo Luksic.

El enlace, que acaparó la atención del mundo, tuvo una ceremonia, donde no se escatimó en gastos para celebrar el amor de la pareja.

Davor, el hijo de Andrónico Luksic

Davor Luksic es uno de los rostros visibles de la tercera generación de la familia, nació en Santiago y es el tercero de los cinco hijos que tuvo Andrónico con su exesposa, la ciudadana argentina Patricia Lederer.

Además de ser un hombre que se viene preparando para liderar los negocios del grupo, en 2011, Davor Luksic quedó a cargo de los hoteles de lujo que posee la familia en su natal Croacia.

Precisamente, con este objetivo, el empresario estaba trabajando como analista del Deutsche Bank, en New York, cuando en 2012, acudió a una fiesta y en el lugar -por medio de un amigo en común- conoció a Cristel, una de los cuatro hijos de Al Bano con su primera esposa, la cantante Romina Power.

Fue amor a primera, entre el heredero de la fortuna, que asciende a 25.700 millones de dólares, según consignó Forbes este año, y la hija del intérprete de “È la mia vita”.

Sobre la opinión que tiene el cantante italiano de su yerno, Al Bano calificó al heredero de la fortuna Luksic como “un gran trabajador, inteligente y culto, sin los vicios de los típicos ricos, se trata de una persona perfecta”, dijo en una entrevista para el programa Cada día Mejor, junto al conductor Alfredo Lamadrid.

Así las cosas, la pareja, tras cuatro años de relación, decidió unir sus vidas en el altar.

Cristel: quién es la nuera de Andrónico Luksic

Cristel Carrisi, vivió una infancia tranquila, hasta los 9 años de edad, cuando Ylenia, la hija mayor de los cantantes Romina Power y Al Bano, desapareció en la víspera del Año Nuevo de 1994.

Tanto padre e hija se unieron frente a la desaparición de su hermana, encontrando en la música una vía de escape, incluso ella intentó una carrera como cantante, lanzando dos discos y el tema Il volo, grabada a dúo con su padre.

Luego Cristel, trabajó en la televisión italiana en los programas Zecchino d’Oro y en 55 passi nel sole, hasta que decidió dejar Roma para ser diseñadora de moda en Estados Unidos, país que finalmente la uniría con el chileno.

Aunque también la italiana demostró tener interés en los libros, que la motivaron a estudiar un doctorado en Literatura Norteamericana por la Universidad de Harvard, obteniendo la máxima distinción académica.

El idílico matrimonio entre Davor Luksic y Cristel Carrisi

Volviendo al evento que paralizó la ciudad de Lecce, en el sureste de Italia, según consignó el medio italiano Panorama, la pareja privilegió que la ceremonia nupcial tuviera ritos simbólicos desde el primer minuto.

El día antes de celebrar la boda, la pareja hizo la clásica despedida de solteros, uniendo a los familiares y amigos en un solo grupo, para después continuar con la fiesta en la cálida playa del balneario de Guna Beach, en Brindisi.

Por otra parte, la pareja le pidió a los 500 invitados, entre ellos, figuras de la televisión del país europeo, como la presentadora Mara Vernier o el cantante Toto Cutugno, que no llevaran un regalo de boda, puesto que pidieron destinar el dinero a una organización que protege los océanos, indicó la revista Hola.

El matrimonio celebrado en la iglesia de San Mateo, frente a la costa de Albania, partió con la novia llegando a bordo de una tricimoto Piaggio, conducido por Al Bano, de color blanco y adornado con flores, siendo este un vehículo popularizado en los años 50 y que se hizo conocida gracias a la cinta “La Dolce Vita”.

Mientras Cristel llevó un vestido de tul de la diseñadora filipina Monique Lhuillier y un peinado con hojas doradas, en cambio, Davor Luksic usó mocasines sin calcetas.

Asimismo, al momento de llegar a la iglesia, el público detrás de las barreras de seguridad cantó el tema de Al Bano “Nel sole”, popularizada en 1967, emocionando a todos los presentes.

El reencuentro musical entre Romina Power y Al Bano en la boda de su hija

Durante la ceremonia, el cantante italiano les dedicó un “Ave María” a los recién casados y luego se fueron hasta la mansión familiar en Massetia Mea, en Celiino San Marco, el lugar donde crecieron los hijos de Al Bano y Romina Power hasta la desaparición de Ylenia en 1993.

Además también fue el escenario de la boda de los artistas, el 26 de julio de 1970, cuando dieron el ‘sí, quiero’, hasta la ruptura ocurrida en 1999, después de casi tres décadas de matrimonio.

Eso sí, pese a que los padres de Cristel se encuentran separados, ambos entonaron la canción “La Felicitá” en un ambiente cálido durante la boda, dispuestos a revivir por esa noche tan especial, las canciones que causaron furor en los años setenta y ochenta.

En ese sentido, el artista sostuvo que había “roto el hielo”con su exesposa Romina para acompañar nuevamente a su hija en su nueva etapa.

No obstante, según citó El Mundo, para la boda no asistió la entonces pareja del artista, la vedette Loredana Lecciso. “Este es el gran día de Cristel, así que doy un paso atrás”, declaró la ahora ex segunda esposa de Al Bano, a la revista Oggi después de que Cristel afirmara que la relación con su madrastra era “inexistente”. “El mejor modo de tener una relación con ella es no teniéndola”, citó la esposa de Davor Luksic a los medios italianos.

En estos días, Cristel y Davor tienen tres hijos, Kay Tyrone, Ryo Inés y Cassia Ylenia, nombrada así, en honor de su hermana desaparecida.