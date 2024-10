Canal 13 acaba de anunciar a un nuevo integrante para el reality Palabra de Honor, programa que ya está en grabaciones y se emitirá en las próximas semanas. Pero, ¿quién es esta nueva celebridad confirmada? Se trata de Josué Bernal.

Según informó el canal, Bernal es un modelo y deportista español, de 30 años, que se hizo conocido tras participar en el certamen Mister España. Además, antes fue parte del reality Hombres, mujeres y viceversa, y La isla de las tentaciones.

“Me considero un alma libre, un chico aventurero, que me gusta disfrutar la vida al máximo. Me encanta la aventura, me encanta viajar, conocer gente nueva y experiencias nuevas”, aseguró.

En vísperas de ingresar al programa, el modelo confesó que le gustaría reencontrarse con Gala Caldirola.

“Con ella coincidimos en un reality de España y nos llevamos muy bien, ella ya me seguía en redes y es una chica súper simpática. Sé que a ella yo le podría llamar la atención, porque no soy tonto y sé leer entre líneas, así que, si entra al reality, creo que uno de mis objetivos ahí sería conquistarla”, dijo.

Hasta ahora, el reality ha confirmado a 10 participantes, todos de ellos celebridades. Allí figuran también Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky y Sergio Rojas.

“Yo no soy de callarme las cosas cuando van en contra de mis principios, de mi moralidad. Yo siempre voy a hacer lo que yo quiera y lo que a mí me nazca y lo que a mí me apetezca“, prometió Bernal.