El próximo 28 de octubre se cumplirá un año desde la muerte de Matthew Perry, actor de Friends. La situación devastó al resto del elenco de la recordada serie. Uno de los más afectados fue Matt LeBlanc.

De hecho el actor, que interpretó a Joey en la ficción, reapareció hace algunos días en una tienda de autos en California. Las imágenes daban cuenta de un aspecto “descuidado”, según apuntó TMZ.

El pasado lunes, una nota del portal InTouch reveló que existe preocupación por el estado de LeBlanc, al interior del resto del elenco.

Una fuente, cercana al grupo, aseguró al medio que el intérprete de “alejó” de sus excompañeros durante los últimos meses.

“Nadie está humillando a Matt por su aspecto, ni acusándolo de llevar un estilo de vida inadecuado. No es lo que está sucediendo en este caso”, expusieron.

