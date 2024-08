Un gran susto pasó Sid Wilson, conocido DJ del grupo Slipknot, después de que sufriera graves quemaduras en la cara y en el cuerpo.

A través de las redes sociales, la banda de nu-metal que visitará Chile en septiembre y forma parte del cartel del Knostfest, compartió un mensaje comunicando lo sucedido con el músico.

Tras la incertidumbre, el mismo Sid Wilson utilizó su cuenta de Instagram para contar que sufrió graves quemaduras después de intentar hace una fogata en el campo.

El músico contó que fue hospitalizado de emergencia, pero aseguró que su vida no corre peligro.

“Una explosión me dio en la cara. Estoy bien, voy a estar bien; pero tengo quemaduras graves en la cara y los brazos. La grabación de video es inestable, porque me tiemblan los brazos”, dijo en el registro.

“Tengo las cejas quemadas, la boca llena de ampollas y los dos brazos en mal estado. Pero voy a estar bien, chicos, y no importa lo que me cueste, los voy a ver en la gira. Aparentemente, soy alérgico al fuego”, añadió con buen humor.

En otro clip, Sid Wilson habló sobre su estado de salud: “Van a afeitarme la cabeza, así que decidí decir adiós a mi pelo. Si estoy hablando con ustedes de esta manera, entonces es que no estoy tan mal”.

“Diría que ahora me conozco mejor. Así que tengan cuidado con el fuego. Es algo con lo que he tenido que lidiar muchísimas veces. Por supuesto, la única vez que he tenido dudas sobre ello, dije: ‘No me pasará nada’ y miren ahora”.

Por su parte, la banda Slipknot dijo por medio de su cuanta oficial de X (antes Twitter), que “nuestro hermano tuvo un accidente hoy (ayer) y sufrió quemaduras en todo el cuerpo”.

“Se está recuperando con su familia y se unirá a nosotros en el escenario en Rocklahoma el próximo fin de semana. Agradece a todos por los buenos deseos y los verá pronto”, añadieron.

Our brother Sid Wilson was in an accident today and sustained burns across his body. He’s recovering with his family and will still join us on stage at Rocklahoma next weekend. He thanks everyone for the well wishes, and will see you all soon.

— Slipknot (@slipknot) August 23, 2024