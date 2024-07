Amber Heard, tras vivir un mediático juicio con Johnny Depp por malos tratos, y perderlo, decidió mudarse a España, específicamente a Palma de Mallorca, adoptando un nuevo nombre, Martha Jane Cannary. Posteriormente, se trasladó a Madrid, radicándose en El Viso, un exclusivo barrio de la capital española. La actriz disfruta de una vida tranquila y discreta, alejada de los focos de Hollywood, adaptándose a la vida española e interactuando con sus fans en un español fluido. Aunque no ha participado en eventos promocionales recientes, agradece el apoyo de sus seguidores y señala que siempre está trabajando, pero en un ambiente mucho más relajado que en Los Ángeles. Amber Heard parece disfrutar del anonimato en España y de su nueva vida lejos de la intensidad de la industria cinematográfica estadounidense.

Dicen que después de una gran decepción, cambiar de aire y lugar es lo mejor que puedes hacer y al parecer eso es lo que pensó Amber Heard, cuando decidió moverse al otro lado del charco después de protagonizar un mediático juicio con Johnny Deep.

La actriz denunció a su expareja por malos tratos y todo desembocó en un mediático juicio que se transmitió para todo el mundo.

Tras perderlo, e incluso tener que indemnizar a Deep, la actriz decidió que irse a España era lo mejor que podría hacer, por lo que tomó a su pequeña hija Oonagh y se radicó en Madrid.

Desde ese momento, es posible verla caminando por las calles de la ciudad y adaptarse cada vez más a la vida española, incluyendo el idioma.

Cambia, todo cambia para Amber Heard

Las colinas de Hollywood dejaron de ser atractivas después del tumultuoso juicio que vivió Amber Heard, así como cualquier otra zona de Estados Unidos donde se le reconociera fácilmente.

La estrella de Aquaman buscó tranquilidad y privacidad, por lo España se transformó en el refugio perfecto para la actriz y su hija.

Tras el juicio, Amber Heard se trasladó a Palma de Mallorca. ABC informaba que había decidido comenzar una nueva vida en la que incluso adoptó un nuevo nombre, Martha Jane Cannary, reveló TMZ.

No era cualquier nombre, sino que el nombre compuesto y primer apellido de una heroína norteamericana del siglo XIX, conocida como Calamity Jane. Según destaca Diario de Mallorca, se trata de una “histórica exploradora en un mundo de hombres, el de la conquista del oeste, y luchadora contra los indios aborígenes americanos.

El pequeño poblado de Costitx, de no más de 2 mil habitantes, recibió a la actriz, su hija Oonagh Paige y Bianca Butti, pareja de Heard en ese momento.

Alejada de los focos, llevó una tranquila vida mientras recorría las calles de la ciudad, cultivando cada vez más el español, un idioma que ya manejaba desde antes, gracias a que vivió en Texas y California, donde se habla mucho.

Era usual verla junto a su pequeña disfrutando de una tarde en el parque mientras usaba ropa deportiva y estaba desprovista de maquillaje en una actitud muy relajada, versus lo que se vive en Hollywood. Sin embargo, sus días en Costitx terminaron pronto.

La vida de Amber Heard en Madrid

En un barrio de 100 años, ahí es donde vive actualmente Amber Heard. La actriz se trasladó a Madrid hace más de un año para radicarse en El Viso, una exclusiva zona de la ciudad.

Se trata del barrio con la renta per cápita más alta de España. “Un lujo silencioso y discreto”, calificó Ana White, directora del área Premium Properties en Knight Frank, para la revista AD.

Aquí puede encontrarse con otras personalidades como Paulina Rubio o familias acomodadas del país como los Entrecanales, Florentino Perez o Ana Botín.

“No creo que tenga prisa por volver al trabajo o a Hollywood, pero volverá cuando sea el momento adecuado, para el proyecto adecuado”, indicó a Vanidades una amiga de la estrella, por lo que su decisión no sorprendió a muchos.

Se le suele ver tranquila y contenta, sin reticencias de hablar con la prensa, a quienes contesta en un español fluido. Tampoco pone problemas para hablar con sus fans, como cuando un joven de la zona de Almería viajó hasta la capital española para mostrarle su pierna, donde el rostro de Amber Heard está tatuado.

Incluso bailó al ritmo de Selena junto a Bernardo Triana, un influencer de TikTok que disfrutó un momento con la actriz. Fue tan popular el video que salió en la prensa e incluso Luca Calvani, el actor italiano lo invitó a pasar el rato con él, la actriz y un par de amigos.

¿Adiós al trabajo?

En Madrid suele ver a Amber Heard caminando junto a su hija por los parques de Madrid e incluso junto a su hermana Whitney, quien la visitó a finales de 2023, consignó Hola!.

Justo en ese momento, Amber Heard debió estar en el estreno de “Aquaman y el Reino Perdido”, sin embargo, no estuvo en la alfombra roja y tampoco participó de las ruedas de prensa, alejándose de la vida Hollywoodense que tantos años ostentó, indicó El Universo.

Aunque sí tuvo palabras para sus fans a través de Instagram, donde publicó una serie de fotos del rodaje indicando, “Después de todo este tiempo, Aquaman 2 hizo su toque (lo siento, es demasiado fácil) 💦 Gracias a todos mis fans por el apoyo y el amor abrumador en el regreso de Mera AQ. Muchas gracias❤️”.

A sus 38 años, la actriz parece estar en su mejor momento, disfrutando del anonimato en España, con una vida muy distinta. Incluso su hija ya se adaptó al mundo español y se le puede escuchar gritar “mamá” con un marcado acento.

Aunque no se le conocen nuevos proyectos tras Aquaman e Into the fire, ella misma señaló que siempre está trabajando, claro, que en una vida mucho más tranquila que en Los Angeles.

Otros que prefieren vivir en Madrid

La capital de España se está transformando en el refugio de varios famosos hollywoodenses, que siguen los pasos de Heard.

Una tendencia que sigue el actor Richard Gere, quien se mudó a Madrid junto a Alejandra Silva y sus hijos, disfrutando del estilo de vida de los españoles, destacó Infobae.

Viggo Mortensen también privilegio España, asentándose en Madrid junto a su pareja Ariadna Gil, aunque muchas aspiraban a que volviera a Argentina, donde vivió en su juventud y aprendió el español con el acento argentino que no se le va nunca, así como su amor por San Lorenzo, el equipo de fútbol del que es fan.

Josh Hutcherson siguió el amor a Madrid y estableció su residencia junto a la actriz española Claudia Traisac.

Otras celebridades que también pusieron sus ojos en la ciudad son Eva Longoria y Joseph Fiennes, quienes si bien no viven ahí, compraron casas para disfrutar escapadas de vacaciones.