El rapero estadounidense Wiz Khalifa está bajo investigación en Rumania por “posesión de drogas de alto riesgo” tras haber sido detenido brevemente por fumar marihuana en el escenario de un festival, según informó este lunes el portal Hotnews.ro.

Las autoridades rumanas confirmaron que el artista de 36 años estaba en posesión de 18 gramos de cannabis. En Rumania, el cannabis está clasificado como una “droga de alto riesgo”, cuya posesión puede ser penada con entre 3 meses y 2 años de cárcel, dependiendo de la cantidad encontrada, consigna la Agencia EFE.

Wiz Khalifa, nominado a los premios Grammy y Globo de Oro, encendió un porro durante su actuación el pasado sábado en el festival “¡Playa, por favor!” en la ciudad costera de Costinest. Su concierto fue uno de los eventos más destacados del certamen, y la policía esperó a que terminara su presentación para detenerlo.

El propio rapero informó en las redes sociales sobre su detención y posterior liberación, asegurando que había sido tratado “con respeto”.

“No quise faltar el respeto a Rumania al encender (el porro) en el escenario. Fueron muy respetuosos y me dejaron salir. Volveré pronto. Pero la próxima vez sin un gran porro”, afirmó el artista en su cuenta de X (antes Twitter).

Last nights show was amazing. I didn’t mean any disrespect to the country of Romania by lighting up on stage. They were very respectful and let me go. I’ll be back soon. But without a big ass joint next time

