Weston Cage, el hijo mayor del famoso actor Nicolas Cage, fue arrestado el miércoles por cargos de agresión con arma mortal, según informaron medios internacionales. El también actor fue liberado tras pagar una fianza de 150 mil dólares.

El arresto está relacionado con un incidente ocurrido el 28 de abril, cuando tuvo una fuerte discusión con su madre, Christina Fulton.

A principios de mayo, se hizo público que Fulton, ex pareja de Nicolas Cage y madre de su primogénito, había sido víctima de una brutal agresión.

TMZ difundió imágenes en las que se veía a la mujer con heridas en la cara, producto de una golpiza que, según se informó, fue perpetrada por su hijo. En ese momento, la policía no logró detenerlo porque no lo encontraron.

Dos meses y medio después, y tras estar bajo orden de captura, el hijo más polémico del protagonista de “Leaving Las Vegas”, “The Wicker Man” y “Ghost Rider”, se entregó voluntariamente en una comisaría de Los Ángeles, acompañado por su abogado, para poner fin a esta situación.

Nicolas Cage's son is on LAPD's radar, as cops investigate allegations that he got violent with his mother.

— TMZ (@TMZ) May 6, 2024