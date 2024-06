Miley Cyrus habló sobre las supuestas tensiones familiares que circulan en redes, donde se comenta que la ganadora del Grammy, estaría distanciada de su padre, Billy Ray Cyrus, desde hace varios años.

Sin embargo, Miley reafirmó su cariño por sus padres en una reciente entrevista en el programa de Netflix conducido por David Letterman, My Next Guest Needs No Presentation.

Sobre Billy Ray aclaró que ha sido un importante guía durante su carrera y también en sus pasos en la música, ya que fue un referente para ella. Asimismo, bromeó con que “también heredé el narcisismo de mi padre“, recoge la revista People.

“Sin mi papá, no sólo literalmente no estaría sentada en esta silla, no existiría, lo que soy como persona, no existiría. Porque mi Papá, como creativo y como artista en la forma en que funciona su cerebro, siempre me ha hecho sentir más segura en mi mente porque somos muy similares en nuestras ideas”, planteó.

Miley Cyrus aclara su relación con su padre

Los rumores sobre un quiebre padre e hija se incrementaron luego de que Cyrus se casara con la joven cantante ‘Firerose’, ya que los tabloides especulaban que Miley no aprobaba esta relación. Además, la ex Hannah Montana, no lo nombró en el discurso tras recibir su primer Grammy en febrero pasado.

Tras ser consultada sobre el distanciamiento, la intérprete de Malibu, dijo que todavía se llevan bien, aunque en este momento se siente más cercana a su mamá, Leticia Jean Finley, alias ‘Tish’.

“En realidad no es sólo la cercanía. Creo que es la capacidad en la que mi madre fue criada por una familia hermosa y completamente intacta. En realidad, mi madre fue adoptada, por lo que mi madre fue elegida. Sus padres no podían tener hijos, así que la querían más que a nada en el mundo. Entonces mi mamá vino a este mundo siendo querida y amada y recibiendo la vida más hermosa. Mi abuela no solo la malcrió a ella, sino a mí completamente. Mi papá no tenía eso“, explicó.

“Por la forma en que criaron a mi padre, creció muy pobre en un pueblo muy pequeño. Sus padres se divorciaron cuando él era muy joven. Mi padre tuvo una infancia bastante difícil y mi infancia, en realidad.(…) Entregar mis tareas y aprender mis líneas era difícil, pero tenía comida, tenía amor, crecí en una hermosa casa grande y mi papá no tenía eso. Así que tengo mucha empatía y compasión por su infancia, que obviamente se desarrolló para crear el hombre que es ahora y al que amo mucho“, sentenció.

“Creo que lo que es tan hermoso es que mis padres sirvieron a sus hijos, y lo sé. Mis padres nos sirvieron y sacrificaron mucho por nosotros. Todo lo que soñamos, lo hicieron posible“, concluyó la artista.