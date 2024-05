El destacado actor, Robert De Niro, se presentó en las puertas del tribunal durante los alegatos finales del juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para realizar de vocero en la campaña de Biden.

El objetivo de la conferencia de prensa fue repasar el historial de Trump y no discutir aspectos legales del juicio que lo tienen nuevamente en tribunales.

Esta es la primera vez que la campaña de Biden se refiere al juicio de Trump, fuera de las bromas que han manifestado.

Según consigna CNN, De Niro dijo que “Si Trump vuelve a la Casa Blanca, puedes despedirte de estas libertades que todos damos por sentadas (…) y las elecciones, olvídense de ellas, eso es todo. Ya está hecho, si entra, les puedo decir ahora mismo: nunca se irá. Nunca se irá”.

Junto con lo anterior, llamó “tirano” y “cobarde” al expresidente de Estados Unidos, y dijo a los periodistas que, como neoyorquinos, toleraban que fuera “otro mugriento estafador inmobiliario que se hace pasar por un pez gordo, un playboy de pacotilla que se cuela en los tabloides”.

El acto manifestó también que lo que está en juego en las próximas elecciones es lo que lo impulsó a participar de la campaña.

“Por eso necesitaba participar y quería participar en el nuevo anuncio de Biden-Harris, porque muestra la violencia de Trump y nos recuerda que usaría la violencia contra cualquiera que se interpusiera en el camino de su megalomanía y codicia (…) ¿Creen que Trump ha dado alguna vez un puñetazo o ha recibido uno? Este tipo corrió y se escondió en el búnker de la Casa Blanca cuando había manifestantes fuera, de ninguna manera. No se mancha las manos de sangre. No, no se mancha las manos. Dirige a la mafia para que haga el trabajo sucio por él”, añadió el actor, según consignó CNN.

Por este motivo, enfatizó en que le pareció importante hacer una aparición pública en las puertas del tribunal de Nueva York, en el juicio penal contra Trump.