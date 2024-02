La noche de la premiación de los SAG Awards 2024 fue inolvidable. Uno de los momentos épicos fue cuando el elenco de Breaking Bad se reunió, liderado por el popular ‘Walter White’, interpretado por el actor Bryan Cranston.

Anna Gunn (Skyler White), Bob Odenkirk (Saul Goodman), Dean Norris (Hank Schrader), Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut), Aaron Paul (Jesse Pinkman) y los demás artistas fueron los encargados de nombrar al ganador en la categoría Mejor serie dramática del año.

The cast of #BreakingBad reunite to present the award for Ensemble in a Drama Series at the #SAGAwards pic.twitter.com/Un5LNkxdAl

— The Hollywood Reporter (@THR) February 25, 2024