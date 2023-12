Hace poco más de un año, durante el monólogo del comediante Chris Rock en la ceremonia de premiación de los Óscars, el actor Will Smith se levantó súbitamente de su asiento y le dio una cachetada en pleno escenario luego de que el humorista lanzara una broma sobre la alopecia que aqueja a su esposa Jada Pinkett Smith.

El momento paralizó al público, puesto que no era parte de la rutina, a su vez trajo consigno varias polémicas y problemas para sus involucrados (Will Smith fue vetado por la Academia prohibiéndole asistir a sus eventos por 10 años); sin embargo, para su esposa la situación habría sido todo lo contrario a negativa.

La actriz habló recientemente con el Daily Mail, un periódico británico, a quienes aseguró que la cachetada de Will Smith fue “sagrada”, puesto que solo le ha traído cosas positivas, y que entre ellas salvó su matrimonio.

“Casi no asistí a los Óscar ese año, pero me alegro de haberlo hecho. Ahora la llamo la ‘bofetada sagrada’ porque muchas cosas positivas vinieron después”, aseguró al mencionado medio.

A lo que agregó: “Ese momento cuando la mierda (sic) está golpeando al ventilador es cuando ves dónde estás realmente”, dijo. “Después de todos esos años tratando de averiguar si me iba a ir del lado de Will, me tomó esa cachetada para ver que nunca lo dejaré. ¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera pasado?”, reflexionó.

Cabe recordar que pese a que Will y Jada siguen casados legalmente, la actriz reveló en octubre pasado que lleva siete años separada del ganador del Óscar y que viven en casas diferentes hace algún tiempo. No obstante, lo sigue considerando su marido.

En otra instancia, Pinkett Smith también reveló que Chris Rock la invitó a salir después del altercado en los Óscars, lo que ella declinó por la razón antes mencionada.