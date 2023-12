Serena Williams compartió un particular truco para tratar las quemaduras solares: la aplicación de leche materna en la zona afectada. La destacada exdeportista fue madre por segunda vez en agosto de este año, por lo que contaba con varias reservas de leche materna.

“Me quemé completamente debajo del ojo, no pregunten. Estaba usando retinol (compuesto que estimula la renovación celular de la piel), tengo la piel sensible, estuve al sol… Larga historia”, señaló Williams primeramente en un video compartido en TikTok.

“Intentaré con leche materna… Funciona para mi hija. Dicen que pongas leche materna en todo y tengo mucha extra, así que lo probaré durante una semana más o menos debajo de mi ojo y veré cómo va”, añadió la extenista en la grabación.

Serena Williams y su particular uso de la leche materna

Dicho lo anterior, Serena procedió a untar un pañuelo con leche materna que tenía en una botella. Mientras lo hacía para la cámara, manifestó de inmediato “desde ya se siente mejor, porque me duele. Les haré saber cómo me va”, expresó, y cortó la grabación.

Si bien su video fue compartido hace tan sólo 4 días, éste había sido grabado hace más días atrás, pues ahora la leyenda del tenis actualizó la bajada del mismo contando que ya había pasado una semana desde que inició el tratamiento y que le había funcionado.

“Ok. ¿Es esto muy raro? Tengo que decir que después de una semana usando mi leche materna debajo de mi ojo, ¡funcionó! Me muero por oír sus apreciaciones. Sean amables”, escribió en su posteo.

¿Funciona realmente?

La utilización de leche común en quemaduras solares es una recomendación usual debido a los ácidos grasos y lácticos presentes en dicha bebida, los que poseen “propiedades calmantes que pueden contribuir a generar alivio en las zonas afectadas”, detalla CuidatePlus.

Por otro lado, la leche materna tiene otros beneficios gracias a sus características únicas. “La leche materna es rica en nutrientes, vitaminas y propiedades antiinflamatorias y antibacterianas protectoras“, explica la ginecóloga y obstetra estadounidense Sherry Ross, consignó E! News.

Un estudio publicado en 2019 relata que profesionales de la salud pública han informado sobre los efectos del calostro fresco y la leche humana como tratamiento para la conjuntivitis, los pezones agrietados, la rinitis, las infecciones de la piel y los tejidos blandos.

“El descubrimiento de factores de crecimiento, citoquinas y una población heterogénea de células, incluyendo células madre, bacterias probióticas y el complejo HAMLET (lactoalbúmina alfa humana letal para las células tumorales) en la leche humana ha llevado a un mayor interés de los investigadores en la leche materna humana como medicina natural“, detalla el análisis.