El cantante urbano ‘El Jordan 23’ y su exmanager, Marco Freddy Carrasco Cruces, se han visto involucrados en una severa polémica durante las últimas horas, entre acusaciones graves y respuestas bastante agresivas.

La situación inició al conocerse que el músico despidió a su agente, quien además es su tío. Por lo anterior, Carrasco escribió una serie de reproches en su cuenta de Instagram.

En una de ellas acusó a Jordan de presunta fabricación de pornografía infantil.

“Me retiro con la frente bien en alto y dejo a la ficha del maleanteo (sic). Agradecido que le di todo desde el minuto cero, pagué video y lo hice famoso. El cual nunca reconoció que fui yo, su tío Markito quien dio todo por él”, indicó.

“Para el mal hablado, lo que tengo es producto de mí. No de un malagradecido que tiene ficha de pedófilo. Tienes dos millones de seguidores y aceptan ese abuso”, añadió.

“Aunque tengas toda la plata del mundo, no te sacas la ficha de pedófilo (…) Déjense de seguir al pedófilo que le sacaba fotos a sus propios hermanos sin ropa (…) nunca borrarás el daño que le hiciste a los niños”, concluyó.

Pero la situación no quedó ahí, ya que unas horas después El Jordan 23 acudió a sus historias para responder a su exagente.

“Mordiste la mano que te dio de comer. Invento culiao (sic) no hacías ni una como manager y aun así te tuve ganando plata para que no anduvieras secándote (…) Paga lo que me debes sinvergüenza”, indicó.

Tras eso hizo referencia a las acusaciones formuladas por su pariente, asegurando fueron causas que se produjeron cuando era recién mayor de edad.

“Esa causa culiá (sic) perkin que tira a la mesa me la fabricó la yuta, la misma que pesqué a balazos cuando cabro chico. Querían dejarme en cana (cárcel) cuando cumplí los 18 años y rebotaron”, sostuvo.

“Gracias a Dios tengo sendo abogado y los aplastó. Así que ahora en un rato más hago un en vivo para que sepan toda mi la verdad mi gente”, concluyó.

Orgulloso porque entendí todo el comunicado de Jordan 23 ✨ pic.twitter.com/kIrOALKtCb — Francisco Bravo Atias (@Pancho_ancho) November 30, 2023