Desde que comenzó Gran Hermano Chile, la ex chica Mekano, Karen Bejarano, alias “Karen Paola”, ha sido una activa comentarista del reality, utilizando tanto su Twitter como TikTok para opinar sobre lo que ocurre dentro de la casa.

Incluso la cantante ha recibido críticas por su entusiasmo con el programa y el dinero que invierte votando para eliminar a algunos concursantes por los que no tiene preferencia. Sin embargo, continúa disfrutando el show.

Ahora, se sumó a las críticas contra Rubén Gutiérrez, que desde el día uno parece haberse apropiado de la cocina de la casa, o eso acusan gran parte de los espectadores.

En este contexto, Bejarano aseguró que los integrantes del reality se estarían alimentando mal y que Rubén no da espacio para que otros cocinen.

“Esto es realmente atroz. Se están alimentando como el hoyo y además la persona a cargo de la cocina tiene cero noción de como se debe cocinar“, apuntó. Y es que la crítica surgió a raíz de la forma en que Rubén cocinó unas hamburguesas el domingo, un detalle que muchos notaron.

“Las hamburguesas no se fríen, no se les debe poner sal porque ya vienen aliñadas… creo que Gran Hermano debería llamar la atención de la casa y no solo a Rubén”, continuó Karen.

Asimismo, sugirió que otros cocinaran, enfatizando en Mónica Ramos, la mayor de la casa, que se resta de las competencias y también de la cocina.

“Por lo que he visto la Pincoya cocina re bien, Rai también y hasta Jorge. Me imagino que la señora Mónica cómo no participa en las pruebas, mínimo que cocine aunque sea sentada. No sé… o es muy tonto lo que estoy diciendo?”, concluyó.